Ranheim skapte sjanse etter sjanse, men klarte ikke å sette den avgjørende scoringen

RANHEIM – MJØNDALEN 1–1

EXTRA ARENA: Etter tap borte mot Molde forrige serierunde var det et revansjesugent Ranheim-lag som tok imot Mjøndalen søndag kveld.

Blåtrøyene fra fjæra fikk en verst mulig start på kampen da Quint Jansen sendte Mjøndalen i ledelsen etter 14 minutter. Heldigvis for hjemmelaget var Michael Karlsen påskrudd. 15 minutter etter Mjøndalens mål var kraftspissen fremme på en corner og utlignet for Ranheim.

I andre omgang var det Ranheim som var det førende laget, mens Mjøndalen satset alt på kontringer. Flere mål ble det ikke i kampen og Ranheim-leiren vil nok føle seg litt snytt for alle poengene. Ettersom blåtrøyene hadde flere muligheter til å avgjøre kampen.

Mjøndalen tok ledelsen

Kampen startet i et rolig tempo og begge lagene brukte de første minuttene på å kjenne litt på hverandre. Etter syv minutter syntes Michael Karlsen det var på tide å utfordre Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund.

Kraftspissen til Ranheim vendte nydelig opp og prøvde å skru ballen i det lengste hjørnet. Faye Lund som er på utlån fra Rosenborg hang med på notene. En fin redning av den unge keeperen.

Etter 14 minutter fikk Mjøndalen et frispark på midtbanen. Når frisparktakeren heter Joackim Olsen Solberg er det nesten alltid farlig. Noe Ranheim fikk erfare.

Dødballspesialisten svingte ballen inn bak forsvaret til Ranheim, og der steg Quint Jansen til værs og knuste alle blåkledde. Dermed tok Mjøndalen ledelsen 1-0, etter knapt å ha vært over midtbanen til Ranheim.

Blåtrøyene fortsatte det fine spillet sitt. Noe som skapte god stemning blant publikum. Men til tross for fint spill slet de med å komme til de store sjansene.

Michael Karlsen i hovedrollen

Så var det Ranheims tur å score mål. Hovedpersonen var selvsagt Michael Karlsen. Etter å ha kjempet seg til et hjørnespark tok Karlsen plass på første stolpe. Olaus Skarsem gikk ned mot sidelinjen for å ta hjørnesparket. Det var perfekt slått og Karlsen hadde ingen problemer med å stange ballen inn i Mjøndalen-målet.

Dermed kunne Karlsen og resten av Extra arena slippe jubelen løs til tonene av Scorpions legendariske sang «Rock You Like A Hurricane».

Fakta: Ranheim – Mjøndalen 1-1 (1-1) 2044 tilskuere Mål: 0-1 Quint Jansen (15), 1-1 Michael Karlsen (29). Dommer: Trond Ivar Døvle, Fjellhamar. Gult kort: Olaus Jair Skarsem, Erik Tønne, Ranheim, Sondre Solholm Johansen, Mjøndalen. Lagene: Ranheim (4-3-3): Even Barli – Øyvind Alseth, Daniel Kvande, Ivar Furu, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Magnus Blakstad (Eirik Valla Dønnem fra 78.), Olaus Jair Skarsem – Ola Solbakken (Øyvind Storflor fra 90.), Michael Karlsen (Ivar Rønning fra 85.), Erik Tønne. Mjøndalen (4-2-1-3): Julian Faye Lund – Akeem Latifu, Quint Jansen, Sondre Solholm Johansen, Vetle Dragsnes – Stian Aasmundsen, Joachim Solberg Olsen – Tonny Brochmann (Vamouti Diomande fra 81.) – William Sælid Sell (Alexander Betten Hansen fra 86.), Fredrik Brustad (Jibril Bojang fra 71.), Sondre Liseth. (NTB)

Mjøndalen fortsatte å ligge lavt resten av omgangen. Noe som gjorde at Ranheim flere ganger spilte seg til sjanser. Men en god Julian Faye Lund hindret Ranheim i å gå til pause med ledelse.

Begge lag jagde mål

Andre omgang startet med at Ranheim rotet i eget forsvar da Daniel Kvande og Even Barli ble avblåst etter et tilbakespill. Dermed fikk Mjøndalen muligheten fra timeters hold. Nok en gang var det duket for Joackim Olsen Solbergs venstrefot. En god Even Barli hindret Mjøndalen i å ta en tidlig ledelse i andre omgang da han reddet skuddet med en fin reaksjonsredning.

Etter 62 minutter fikk Ranheim sin første store sjanse den andre omgangen. Michael Karlsen fortsatte å gjøre arbeidsdagen hektisk for Mjøndalens forsvarere og prøvde seg på et skudd. Julian Faye Lund i Mjøndalen-målet hang godt med og reddet komfortabelt.

Kun få minutter senere var Ranheim nok en gang nære å ta ledelsen. Magnus Blakstad var på en sjelden visitt i Mjøndalens boks og prøvde høyrefoten sin. Nok en gang sto Julian Faye Lund i veien.

Ranheim presset på for mål

Ranheim fortsatte presset sitt og fikk nesten betalt etter 75 minutter. Først ladet Mads Reginiussen kanonen sin, men traff en Mjøndalen-spiller. Så falt ballen ned til Ola Solbakken som klinket til. Skuddet snek seg utenfor stolpen og stillingen forble 1–1.

Til tider var det kun Ranheim i fjæra. Mjøndalen hadde lite å bidra med og virket fornøyde med uavgjort. Etter 77 minutter gjorde Svein Maalen sitt første bytte. Blakstad ble tatt av og inn kom Eirik Valla Dønnem.

Etter 85 minutter var det slutt for Michael Karlsen, muligens årsbeste fra spissen som nå har scoret fire mål på 12 kamper.

Ivar Sollie Rønning skulle også få sin sjanse til å avgjøre kampen. To minutter før fulltid sto han plutselig helt alene foran målet til Mjøndalen med ballen i beina. Dessverre for Ranheims del klarte ikke innbytteren å stokke beina, og Faye Lund fikk nok en gang hendene på ballen.

Selv om Ranheim sitt press resulterte i mange sjanser så ville ikke ballen i mål flere ganger. Dermed endte kampen med uavgjort og et poeng til hvert av lagene.