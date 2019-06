Fire snakkiser etter TIL-seieren: «Øyeblikket som kan definere hele sesongen»

Stabæk-TIL 0–1

1. Marginene som kan forandre hele TIL-sesongen

TIL kom til oppgjøret mot Stabæk som bunnlag i Eliteserien. Etter kampen er det bare tre poeng opp til Ranheim på tiendeplass. Triumfen på Nadderud ble på mange vis dobbelt så viktig som for eksempel seieren mot Molde for landslagspausen.

Fordi når de tre poengene gikk til TIL fikk Stabæk ingen, og at TIL-krisen ville gjenoppstått for full maskin hvis Stabæk hadde tatt disse poengene.

For øyeblikket da hjemmelagets Luc Kassi sendte straffen i tverrliggeren, ned i bakken og ut var det hendelsen som på lang vei kan definere klubbens sesong. Situasjonen ble i hvert fall diskutert heftig – både hos eksperter og supportere.

Ett poeng ville ikke vært så ille. Men tre poeng gir klubben fornyet tro på det de driver med. Det trengs etter noen vanskelige måneder, der resultatene ikke har stått i stil med ambisjonene.

2. Magnus Andersen

TILs veteran har spilt seg til fast plass på laget i løpet av noen få uker. Det skjer etter at han i årevis har vært langt unna en slik posisjon. Hans sensasjonelle «comeback» i TIL-drakten er en historie som er verdt å merke seg.

Mot Stabæk spilte han sin kanskje beste kamp på flere år. En offensiv drivkraft med sugende løp fra midtbanen var akkurat som i glansdagene da Andersen var en av klubbens største profiler.

3. Gudmund Broks Kongshavns kontraktssituasjon

Da TIL slo Molde for tre uker siden, var Kongshavn TILs beste. Mot Stabæk gjentok han bedriften, og har dermed lagt inn gode aksjer inn mot de neste ukene. TIL må nemlig snart ta stilling til om de skal tilby Kongshavn ny avtale.

At klubben har en egenprodusert målvakt i Jacob Karlstrøm som banker på førstekeeperdøra vanskeliggjør nok avgjørelsen til klubbledelsen. Men fortsetter Kongshavn på samme måte blir det vanskelig å overse han lenge nok.

For fra og med 1. juli kan Kongshavn signere for en ny klubb fra 1. januar av. Tør TIL gamble på det?

4. Hva skjer med Runar Espejord?

Når vi snakker om gamling, hva skjer med Runar Espejord? Foran flere klubber, inkludert nederlandske Heerenveen, satt Espejord på benken hele kampen.

Ja, TIL vant uten Espejord i aksjon, men dette er spilleren som skal gi store penger inn i TIL-kassa. Dermed er det meget interessant at han ikke får vist seg fram i det hele tatt selv om han sitter på benken.

Noe av årsaken kan rett og slett ligge i at han ikke er klar, men vi må ta for gitt at spillere som sitter på benken hos «Gutan» skal kunne komme inn – ellers er det vel plass til andre i stallen der?

Espejord skal onsdag tilbake til en spesialist i Oslo der de igjen skal se på lysken. At Espejord ble kjørt såpass hardt når det gjelder kampbelastning rundt Glimt-kampen 16. mai kan vise seg å bli en høy pris for klubben.