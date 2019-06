Iversen vil vippe Klæbo ned fra tronen: – Det blir en artig utfordring

Klæbo har vunnet verdenscupen sammenlagt de to siste sesongene. Sist sesong kom den seige russeren Aleksandr Bolsjunov nærmest, mens Iversen var 892 poeng bak på 6.-plass.

Det er en jobb som skal gjøres.

– Målet for neste sesong er å vinne verdenscupen sammenlagt. Det er selvsagt et hårete mål med Johannes (Høsflot Klæbo) som vinner alle sprintene. Jeg var helt oppe der sist sesong og fikk også den gule ledertrøya etter et renn, og det trenger ikke å være umulig. Det er viktig å ha noe å strekke seg etter. Hvis jeg klarer det, vil det være et nytt steg i karrieren. Da vil det i så fall bli karakter 6 igjen, sa Iversen til NTB under treningssamlingen på Sognefjellet tidligere denne måneden.

Selv om det ble mange poeng opp til Klæbo sist sesong, er det ikke sikkert at det blir like mange i sesongen som kommer. Emil Iversen gjorde en svært skarp sesong sist. Han tok VM-gull i stafett og lagsprint, og han gikk knapt et dårlig skirenn gjennom hele sesongen. Iversen var en bedre skiløper enn noen gang.

Stolt

Da er det ikke rart at evalueringen av sesongen endte opp med et godt terningkast.

– Det ble karakter seks. Jeg er fryktelig fornøyd, stolt og glad over det jeg fikk til i vinter. Jeg sitter igjen med at det nesten ble en drømmesesong fra start til ende. Når jeg tenker tilbake på det, er det nesten som jeg ikke forstår hvor mange gode skirenn jeg gikk. Det kunne så å si ikke blitt bedre. Jeg kunne kanskje fått en individuell medalje i VM, men jeg kjenner at jeg gir litt blaffen. Jeg fikk to VM-gull, og det er mer enn jeg noen gang har drømt om.

– Hva var det som gjorde at det ble en sesong der du omtrent ikke gikk et eneste dårlig skirenn?

– Det vet jeg ikke. Men jeg tror kanskje at det hjalp at jeg satte ned foten og måtte litt tilbake til det gamle trygge. Jeg ble dratt litt vel mye i én retning i de foregående årene på allroundlaget. Det ble mer selvtillit og flere gode treningsøkter sist sesong. Det ble mer flyt. Det startet med at jeg trente mer enn jeg noen gang hadde gjort. Det er nok hovedårsaken.

Stoler mer

Emil Iversens tro på seg selv har variert en del i de nevnte sesongene. Han er langt oppe når det går bra, men går det ikke bra, er han kjent for å være kritisk og hard med seg selv.

Kanskje ble det også en endring på det området sist sesong. Iversen framsto tryggere enn før. Gode resultater gjør noe med en utøver.

– Jeg har etter hvert lært meg at jeg er en ganske god skiløper, og jeg har vent meg til at jeg er god nok for pallplasser. Det gir en god trygghet å vite at du har gått noen gode skirenn. Jeg skal prøve, men det kan hende at jeg blir fornøyd med sesongen selv om jeg ikke vinner verdenscupen sammenlagt, sa Iversen.

Han ser fram til en sesong der det er flere viktige skirenn på terminlisten enn noen gang.

– Jeg liker å gå mange skirenn. Jeg tror det skal bli bra med en sesong der du ikke trenger å toppe formen. Du må være i bra form tidlig, og så handler det om å være i god form så lenge som mulig. Alle rennene teller omtrent like mye. Jeg skal være med i alle tourer. Dette skal bli en artig utfordring.