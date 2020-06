Her er bildet som gir Start et løft

Mandag var Start-kaptein Martin Ramsland tilbake i full trening. Spissen kan muligens gjøre comeback allerede denne uken. Foto: Jacob J. Buchard

Start-kaptein Martin Ramsland var med i full trening for første gang siden skadeoppholdet. Spissen kan være aktuell for et comeback allerede denne uken.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn