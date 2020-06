Nordmann hylles i Sverige etter utrolig målshow

– Jeg tror ikke jeg har gjort et hat trick før, sier Fredrik Ulvestad (28) om målfesten.

Fredrik Ulvestad scoret tre mål i løpet av 35 minutter. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Djurgården – Kalmar 5–0

Regjerende seriemester Djurgården har ikke fått noen god start i den svenske toppdivisjonen i fotball, men søndag løsnet det for hovedstadsklubben.

Mye av æren skal tidligere Aalesund-spiller Fredrik Ulvestad ha. Midtbanespilleren er ikke kjent for å bøtte inn mål, men mot Kalmar desket opp med hat trick i løpet av 35 minutter.

– Det føles bra. Vi har mer energi og det er kanskje det vi har savnet i de siste kampene. Men vi er ikke på 100 prosent. Nå gjelder det å fullføre jobben, sa Ulvestad i et intervju i pausen, ifølge svenske Expressen.

Djurgården sto med bare tre poeng på tre kamper før søndagens kamp mot Kalmar. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Først sendte han hjemmelaget opp i føringen med et straffespark etter fire minutter. Bare fem minutter senere økte han til 2–0 etter en dødball.

To minutter senere ble lagkamerat Jonathan Augustinsson med på festen og økte til 3–0, før Ulvestad satte inn sitt tredje og 4–0 seks minutter før pause.

– Jeg tror ikke jeg har gjort et hat trick før, ikke under min profesjonelle karriere, sa Ulvestad, som ble byttet ut ti minutter før slutt.

Kevin Walker, som kom inn for nordmannen, fastsatte sluttresultatet til 5–0 kort tid etter.

Aslak Fonn Witry og Per Kristian Bråtveit spilte også for Djurgården. Førstnevnte hadde den målgivende pasningen på Ulvestads tredje scoring.

– Han er den siste i laget som jeg trodde kunne score hat trick. Jeg skjønte ingenting da han scoret to så tidlig. Det er kult for ham, men merkelig for oss andre som ikke har for vane å se ham score mål, sier Bråtveit til Aftonbladet.

Kalmars Geir André Herrem ble byttet ut i pausen.