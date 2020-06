Rosenborg reiser målløse og poengløse hjem fra Molde

Ohi scoret kampens eneste mål da Molde slo Rosenborg 1–0 hjemme på Aker stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

To seriekamper. Null RBK-mål. I Molde ble et passivt Rosenborg straffet av erkerivalen med et baklengsmål rett etter pause.

