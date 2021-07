AaFK-børsen: «Unngår feilene han gjorde i starten av sesongen»

Slik vurderte vi AaFK-spillerne i 3–2-seieren over HamKam.

Jonas Grønner fikk gul kort etter kjefting på dommeren. Foto: Fredrik Olastuen

Publisert: Publisert: I dag 00:27

Michael Lansing – 5:

Slipper inn to mål, men kan ikke lastes for noen av dem. Sliter med lysken og kan derfor ikke ta utsparkene, noe som gir Jansen ekstra løpeturer. En kamp på det jevne, har noen gode redninger.

Simen Rafn – 4:

Får det ikke til å stemme offensivt, og slipper markeringen på 2–2-utligningen. Måtte også ty til ulovlige midler for å stoppe en HamKam-spiller på veg igjennom. Ikke hans beste kamp.

Quint Jansen – 7:

Stopper det aller meste som kommer i boksen og gjør en glimrende kamp defensivt, på tross av at AaFK slipper inn to mål. Han var en klippe, i det som definitivt var Aalesunds tøffeste motstander hittil i år. I tillegg scorer han målet som avgjør kampen.

Jonas Grønner – 6:

Spiller sine første 90 minutter på en god stund, selv om han fikk mye spilletid mot Grorud i forrige uke. Gjør en solid jobb defensivt og er konsentrert. Det gjør at han unngår feilene han slet med i starten av sesongen. Slipper likevel markering på den første scoringen, og det trekker en karakter ned.

David Olafsson – 4:

Slet stort i første omgang med Kristian Eriksen, og var direkte svak da HamKam scoret sitt første mål. Da sov han i timen og må ta en stor del av skylden for målet. Skal sies at han heller ikke fikk god nok hjelp av Simen Bolkan Nordli i den første omgangen, og Olafsson hevet seg i andre omgang med Kallevåg på sin side. Overraskende god i duellspillet.

Nenass – 5:

En litt mer anonym kamp av Nenass, selv om han fortsatt balanserer midtbanen ypperlig. Vinner derimot ikke ballen like mye som i de foregående kampene.

Erlend Segberg – 7:

Kapteinen er meget viktig mot HamKam og ender faktisk opp med to målgivende pasninger. Særlig frisparket på overtid er meget godt servert. Taper duellen på corneren som gir 1–1. Ellers solid på midtbanen og gjør en viktig jobb. Kanskje hans beste kamp i AaFK-drakta.

Torbjørn Kallevåg – 5:

Gjør en viktig løpejobb og er god i duellene, men offensivt stemmer det virkelig ikke. Inntrykket offensivt preges av dårlige valg og avslutninger.

Niklas Castro – 5:

Legger ned mye arbeid defensivt, men blir ikke helt involvert slik han vil offensivt, selv om han får sine muligheter. Kommer til et skudd som treffer stolpen. Ut for Kristoffer Ødemarksbakken etter 82 minutter.

Simen Bolkan Nordli – 7:

Får litt rom, særlig i første omgang, men fortsetter med å falle for lett for ofte. Blir en svært viktig spiller i denne kampen med to scoringer. Den første er han på rett plass til rett tid og får litt hjelp av keeper. På den andre gjør han et godt forarbeid og har en god avslutning, selv om keeper hadde tatt den også på en god dag.

Sigurd Haugen – 5:

De gangene ballen kommer i bakrom stemmer det ikke helt for Haugen mot HamKam, men AaFK slo mye langt i denne kampen og spissen vinner mange dueller. Er en vanskelig spiller å spille mot. Gjør noe som sjeldent til han å være og roe ned en kontring. Det resulterte i 2–1. Ut for Mamadou Diaw etter 77 minutter.

Mamadou Diaw:

Inn for Haugen etter 77 minutter. For kort tid til å bli vurdert.

Kristoffer Ødemarksbakken:

Inn for Castro etter 82 minutter. For kort tid til å bli vurdert.