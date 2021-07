Fikk tydelig beskjed av treneren. Nå har sørlen­dingen scoret i to kamper på rad

Sander Sjøkvist scoret for andre kamp på rad. Nå håper han å få sitt store gjennombrudd i Start.

Sander Sjøkvist tegnet seg på scoringslista mot Stjørdals-Blink. Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: – Jeg har spilt en del høyreback, men nå har jeg fått spille to kamper som høyrekant. Det trives jeg veldig godt med, sier Sander Sjøkvist til Fædrelandsvennen.

Før denne sesongen ble 22-åringen utpekt av tidligere Start-trener Joey Hardarson som en av spillerne som ville få sitt store gjennombrudd i Start-trøya.

Det kan Sjøkvist være i ferd med å få nå. Han har stort sett spilt høyreback for Start, men i de to siste kampene har Sindre Tjelmeland flyttet spilleren opp på høyrekanten. Det har resultert i scoring i to kamper på rad, mot Raufoss og Stjørdals-Blink.

– Jeg føler selv at jeg er mest klar for å spille ute til høyre. Jeg har bedre fart, fysikk og kondisjon enn tidligere. Så liker jeg å gå i bakrom, være med på overganger og skape farligheter. Det er noe jeg liker veldig godt, sier Sjøkvist til Fædrelandsvennen.

Start-spillerne feirer etter Sander Sjøvkvists 2–1-scoring. Martin Ramsland med ryggen til, Eirik Schulze og Eman Markovic kommer jublende til. Foto: Tor Erik Schrøder

Start-trener Tjelmeland var godt fornøyd med det han fikk se av sin spiller i 4–1-seieren over gjestene fra Stjørdal. Sjøkvist skled inn en enkel scoring, jobbet godt gjennom hele kampen og var svært delaktig i 3–1-scoringen til Eman Markovic.

Nå avslører Tjelmeland den tydelige beskjeden han ga 22-åringen før forrige kamp.

– Jeg fortalte ham at «nå vil jeg se hvorfor du skal fortjene å være med på laget». Det har han respondert fint på. Det bor mye fotball i ham, sier Start-treneren.

– Hva legger du i det?

– Han har en veldig bra innleggsfot. Han kan passere folk, er god til å ta av press, har grei fart og er vanskelig å spille mot. Det samme gjelder for ham som alle andre; det er arbeidet vi legger ned på trening som gjør oss bedre, mener Tjelmeland.

Må jobbe hardt på trening

Sjøkvist er en ekte Start-gutt. Han har spilt for klubben siden han var ti år og står med godt over 50 kamper for andrelaget til Start. Kjetil Rekdal var trener i Start da Sjøkvist fikk sin debut i hjemmekampen mot Aalesund i 2019.

Siden har han slitt med lite spilletid. Han har blitt brukt i flere posisjoner, og ikke helt funnet sin plass i laget. Nå håper Sjøkvist at ting er i ferd med å løsne.

– Vi får håpe det, men jeg har troa på at spillere plutselig kan blomstre når de får en riktig posisjon. Jeg har spilt i veldig mange posisjoner, men jeg er sterkest høyere i banen. Når jeg da spiller to kamper der får jeg selvtillit, sier Sjøkvist.

Tjelmeland forteller at det er viktig for 22-åringen å jobbe hardt på trening.

– Sander må jobbe enda hardere på trening. Han er nødt til å holde nivået oppe, og gjerne øke det litt også. Han må jobbe steinhardt for å ta steg, sier treneren.