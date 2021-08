Nå pågår Arctic Race - dette sier publikum om arrangementet

Det var tilreisende både fra inn- og utland som fikk med seg starten av rittet.

SPONTANT: Oddleif (62) og Gro (54) på nordnorsk ferie. Foto: Omar Meknas

14.20 startet rytterne på den første etappen i årets Arctic Race. iTromsø var tilstede i startområdet ved Polaria, og pratet med noen av de frammøtte.

Rolf Kittilsen (66) og barnebarnet Louis Presley (11) fra Oslo er på ferie i Tromsø, og hadde tatt turen for å se starten.

– Vi visste ikke om rittet, og fikk vite det først forleden dag. Det er spennende og vi har ikke sett noe slikt tidligere, sier Kittilsen, som skryter av oppholdet i byen, selv om været ikke har vist seg fra sin beste side.

– Vi har vært både på Fjellheisen og Vitensenteret. Det har vært fine dager og byen har mye å by på, sier Kittilsen, som sammen med resten av familien reiser sørover fredag.

Rolf Kittilsen sammen med barnebarnet Louis i startområdet ved Polaria. Foto: Lars Elvevold

Mats Forsberg (63) benyttet muligheten til å ta en kikk på starten på tur hjem etter et jobbmøte.

– Det er tilfeldig at jeg er her. Det er vel et greit «spetakkel» dette, selv om det har vært litt fokus på stengte veier og slik, sier Forsberg.

– Har du forståelse for at folk er misfornøyde med konsekvensene rittet gir for folks dagligliv?

– Jeg har ikke noe spesielt forhold til det. Økonomisk sett tror jeg vel ikke et slikt ritt som bare varer noen dager, er noen stor suksess. Om det gir økt oppmerksomhet til Tromsø som by vet jeg heller ikke, det får man vel spørre Visit Tromsø om. Men er vel ingen milliardbedrift akkurat, sier Forsberg.

Mats Forsberg fikk med seg starten på Arctic Race på tur hjem fra et møte. Foto: Lars Elvevold

Kjæresteparet Adriaan (27) og Sophie (26) fra Amsterdam reiste for litt siden fra hjembyen sin til Bodø, for å starte roadtripen sin nordover. Da paret landet i Bodø fikk de ordnet seg bil og startet turen for å utforske vakre Nord-Norge. Adriaan forteller at de hørte om rittet senest i går kveld, og tenkte det var verdt å sjekke det ut nå som de allerede er i byen.

FERIE: Adriaan (27) og Sophie (26) på roadtrip fra Amsterdam. Foto: Omar Meknas

Oddleif Stokkeland (62) sammen med fruen Gro Ødegård (54) ferierer også i Nord-Norge på biltur fra hjemplassen Vestnes som ligger i Møre og Romsdal.

– Vi kom til Tromsø i går kveld og i dag var det helt spontant at vi tok turen til byen hvor det var Arctic Race. Like greit å sjekke det ut nå som vi først er her, sier Stokkeland.

– Hvordan påvirker trafikken dere på reisen?

– Nei, det blir jo litt vanskeligere å komme seg rundt, men det er ikke umulig, sier Ødegård.

Videre forteller de at turen bærer videre mot Senja på lørdag.

