Kakefest hos KIF etter Warholm-bragden: – En gavepakke for oss

Gullhelten Karsten Warholm kommer til Kristiansand for å løpe NM om en drøy måned. KIF tror på opp mot 6000 tilskuere om de kan slippe inn alle som vil.

Karsten Warholm var reneste supermann da han stormet inn til OL-gull og en fantastisk verdensrekord tidlig tirsdag morgen. Foto: Matthias Schrader / AP

KRISTIANSAND: – Dette er en skikkelig gavepakke for oss, og kommer til å skape skikkelig blest om mesterskapet, sier KIFs Inger Steinsland til Fædrelandsvennen.

Hun leder organisasjonen som skal arrangere friidretts-NM i Kristiansand mellom 10.- og 12. september. Tirsdag formiddag var gjengen samlet på KIF-huset ved Kristiansand stadion. Der var det naturligvis god stemning, og det store samtaleemnet var naturligvis Karsten Warholms superløp noen timer tidligere.

– Han løp altså seks 60 metere på 6,9 under finalen – med hekker. Det er helt vilt, sier mens det nikkes rundt bordet.

KIFs NM-komité, ledet av Inger Steinsland, samlet på KIF-huset ved Kristiansand Stadion tirsdag morgen. Her sitter hun sammen med Rasmus Morvik (f.v.), Jon Fjeld, Knut W. Svendsen, Tore Heidenreich og Roger Værnes. Foto: Pål Wollebæk Jørgensen

Der står det en kake. For KIF betyr OL-gullet og den vanvittige verdensrekorden enorm oppmerksomhet inn mot det som skal skje om en drøy måned. KIF skulle egentlig hatt friidretts-NM i august 2020, men det ble flyttet frem ett år på grunn av korona. Siden har det blitt flyttet frem ytterligere enn måned på grunn av kollisjon med internasjonale stevner.

Karsten Warholm er, sammen med Jakob Ingebrigtsen, det store trekkplasteret før friidretts-NM. Det er Warholm som pryder NM-plakaten.

Hår fått beskjed om at Warholm kommer

– Der traff vi godt, sier Steinsland, som selv var tidlig oppe for å få med seg finalen på 400 meter hekk, der Warholm klokket inn på 45,94 og senket sin egen verdensrekord fra tidligere i år med utrolige 76 hundredeler.

– Da ble det jubel, sier Steinsland, som håper Warholm ikke pådrar seg skader eller sykdom inn mot NM.

– Vi har fått beskjed at han kommer. Det blir jo et fantastisk trekkplaster for oss. Det betyr noe for interessen for hele mesterskapet, sier Steinsland, som akkurat nå er usikker på hvor mange som får ta del i begivenheten.

– Får vi åpne opp blir det kø. Da kan det fort det komme 5000–6000 mennesker. Det er drømmescenarioet. Vi håper uansett å slippe inn mange i forskjellige kohorter. Når fotballen klarer et par tusen, så skal vi også klare det. Men det er for tidlig å si noe om nå, sier hun og forteller at KIF nå gjør unna mange av forberedelsene til mesterskapet.

– Vi er i gang for fullt, sier Steinsland.

Programmet tilpasset stjernene

Kristiansand Stadion er vasket, og løpebanene renses, merkes på nytt og toppsprayes for å gi utøverne optimale forhold.

Situasjonen er ikke helt ulik 1996. Da kom Vebjørn Rodal som olympisk mester og løp foran 10.000 tilskuere på Kristiansand Stadion. Sprinteren Geir Moen kom også rett fra OL, og satte norsk rekord på 100 meter med 10,08.

– Vi vet vi har en rask bane, så dette kan bli gøy, sier KIF-leder Steinsland, som også forteller at arrangøren har tilpasset mesterskapet til de store trekkplastrene. Flere av dem deltar trolig på Golden League-stevnet i Zurich noen dager tidligere. Det betyr trolig at Warholm ikke kommer til å løpe 400 meter flatt i Kristiansand. Der går både forsøk og finale fredag. Finalen på 400 meter hekk går søndag.