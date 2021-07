Breddeklubb reagerer på Starts oppførsel: – Viser at de ikke bryr seg så mye om jobben vi har gjort

Endre Eide hentes fra Djerv 1919 for å bli Sindre Tjelmelands assistenttrener. I 3. divisjonsklubben mener de Start har opptrådt respektløst.

Endre Eide blir Starts nye assistenttrener. Foto: Haakon Vaaga

– Vi har godtatt en mindre kompensasjon fra Start. Så sant Start står ved tilbudet sitt så blir han assistenttrener der, sier Svein Lodden, styreleder i Djerv 1919.

Han bekreftet dette først til Haugesunds avis mandag formiddag, og sier nå det samme til Fædrelandsvennen. Terje Marcussen, administrerende direktør i Start, bekrefter også at Eide blir klubbens nye assistenttrener.

– Uten å vise respekt for jobben vi gjør

Det betyr at Djerv 1919 står uten trener to uker før 3. divisjon skal i gang etter en lang koronapause. Nå reagerer styreleder Lodden på hvordan Start har håndtert denne saken.

– Vi har problemer med å stå mot sånne ting når den ballen begynner å rulle. Vi har ikke mulighet til å stå mot et sånt ønske når vår trener ønsker å gripe muligheten. Så er det uheldig at store klubber som Start henter trenere på vårt nivå uten å vise respekt for jobben vi gjør, sier Lodden.

Mandag har han i skriftlig form fortalt Start hva han synes om måten de har opptrådt, og deler de samme tankene med Fædrelandsvennen.

Terje Marcussen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene fra Lodden:

– Vi har ikke en policy for å betale for trener. Det var et spesielt tilfelle med Sindre som kom fra en konkurrerende klubb. Så er det mulig at de har trodd at vi har en policy med å betale større summer. Det har vi aldri kommunisert, sier Marcussen.

– At de vil hente vår trener og snakke med vår trener, det er greit. Men de sier de har som policy ikke å betale kompensasjon for trenere i lavere divisjoner. Det viser at de ikke bryr seg så mye om jobben vi har gjort, som en klubb i 3. divisjon, sier Lodden.

– Symbolsk sum

Han sier Start gjorde alt riktig i starten og at de fikk tillatelse til å snakke med Eide. Treneren hadde kontrakt med Djerv 1919 ut 2022.

– De har ikke betalt kompensasjon, men gitt en symbolsk sum som vi i utgangspunktet takket nei til. Så begynner kreftene i fotballen å jobbe og vi velger å ta ansvar for Eides ønsker om en mulighet for heltidsjobb i Start som han har lyst på. Så sitter vi igjen uten hovedtrener to uker før seriestart. Jeg har meddelt Start i brevform at jeg ikke synes noe om å behandle mindre klubber på denne måten, sier han.

Han ønsker ikke å si noe om summen de har fått fra Start.

– Men det er svært begrenset og gir oss ikke handlingsrom, sier han.

Marcussen i Start mener Djerv 1919 har ingen grunn til å være skuffet.

– Vi hadde en dialog som jeg synes var ganske krass fra hans side, men jeg la meg ikke ned på det nivået der. Jeg er hentet inn for å gi en positiv bunnlinje. Da kan vi ikke betale for en haug med spillere og trenere slik det ble gjort tidligere. Det har vi ikke penger til rett og slett. Så er jeg ikke så dum at jeg ikke skjønner at de er skuffet. Vi har opptrådt ordentlig overfor han og så har han vært ganske mye hardere tilbake, sier Marcussen.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med Endre Eide. Han ønsker ikke å kommentere noe rundt sitt kandidatur til ny jobb. Om prosessen mellom Start og Djerv 1919 sier han:

– Det blir helt feil for meg å kommentere. Jeg har alltid hatt ambisjoner for klubbene jeg har vært i, jeg synes jeg har gjort en god jobb her og det tror jeg er gjensidig. Så får de verdsette meg slik de ønsker, jeg har ingen formening om hvor mye jeg er verdt, sier Eide.

Lodden er klar på at de er fornøyd med jobben Eide har gjort.

– Han er en spennende trener som har jobbet i et godt team. Han tok oss fra 4. divisjon til 3. divisjon og vi opplevde en god sportslig sesong i 2019. Så Endre og teamet har gjort en god jobb for Djerv 1919 og vi ønsker ham all mulig lykke til videre, sier Lodden.

