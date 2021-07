Denne OL-båten flyr på vannet og seilerne må ha hjelmer

TOKYO (Aftenposten): OL-seilerne i denne båten må beskytte hodet hvis noe skulle skje. Båten får så stor fart.

Høyt hevet over vannet. Men en slik båt som Nicholas Fadler Martinsen og Martine Steller styrer, er ikke ufarlig. Foto: Trond R. Teigen/Seilforbundet

Mette Bugge Journalist

Nicholas Fadler Martinsen (27) og Martine Steller (26) deltar i en av OLs mange miksklasser. IOC har i de senere lekene fått opp flere klasser i ulike idretter der menn og kvinner konkurrerer sammen. For dette kjæresteparet passer det utmerket. De deltar i klassen Nacra 17.

Begge er OL-debutanter, men båten kom for første gang med til OL i Rio i 2016.

Den kan gjøre en toppfart på 55 km/timen eller 29 knop, som seilerne bruker for å fortelle om hastigheten. Farkosten er meget spektakulær å se på og regattaene i denne båtklassen passer utmerket som TV-sport.

– Det er en katamaran, som er en båt med to skrog. De to parallelle gir katamaranen stabilitet uten bruk av kjølvekt, som jo er det som gir vanlige båter stabilitet. To smale, lette skrog gir lite vannmotstand og båten i utgangspunktet høy fart, sier Morten Jensen i Norges Seilforbund

I riktig OL-utstyr. Nicholas Fadler Martinsen og Martine Steller er Norges håp i Nacra 17. Foto: Trond R. Teigen/Seilforbundet

Båten går enda fortere

Mens båten som debuterte i OL i Brasil for fem år siden, var litt annerledes, er den nå utviklet videre med en foil som fungerer på samme måte som en flyvinge og løfter skroget ut av vannet. Det gir enda mindre vannmotstand og båten enda høyere fart.

Allerede i fire-fem knops vind kan Nacra 17 løfte seg ut av vannet. En av utfordringene med båten er å holde den løftet over vannet. Men om den av en eller annen grunn faller ned og farten er høy, kan det føre til skikkelige bråstopper. Det kan bidra til at seilerne blir slengt fremover, noe som igjen kan resultere i skader. Derfor må seilerne ha på hjelm for å beskytte hodet.

– Den største risikoen for «nosedive», som seilerne kaller dette fenomenet, er når det er store bølger. Da kan båten falle ned av foilene og baugen til det ene eller begge skrogene borer seg ned i sjøen og fører til bråstopp. Og når det blåser pålandsvind rett fra havet i Enoshima, kan det bli en del av det, sier Jensen.

Ikke nok med det – seilerne har også opplevd at de kan få kuttskader. Foilene er skarpe.

Fakta Nacra 17 Nacra-seilasene starter 28. juli kl. 07.00 norsk tid. Hver dag seiles tre seilaser. De 10 beste lagene etter disse 12 seilasene seiler deretter en medaljefinale 3. august. Seilerne kan stryke sitt dårligste resultat av de 12 seilasene. I medaljefinalen får man dobbel poengscore. Poengene man scorer der, legges til poengene man allerede har fra før. Det deltar 20 lag i denne klassen. Klassen ble tatt med første gang til OL i Rio de Janeiro i 2016 Er videreutviklet til dette OL, for å gi enda mer fart. Står også på OL-programmet i Paris 2024, men da skal den gjøres sikrere. Argentinas Santiago Lange and Cecilia Carranza Saroli tok den første gullmedaljen i Rio. De ble flaggbærere i OL-åpningen. Les mer

Litt av en farkost å manøvrere. Nicholas Fadler Martinsen (27) og Martine Steller har et godt samarbeide om bord, og de er også samboere på Jeløya. Foto: Tron R. Teigen

Måtte sy i låret

Martine Steller opplevde en slik alvorlig skade like før de ble OL-uttatt, men hun klarte på mirakuløst å gjennomføre uttagningen.

Hendelsen skjedde i siste seilas på Lanzarote, da hun hang ut av trapesen for å presse litt ekstra kraft ut av et vindkast.

– Trapeskroken har to hakk og jeg var sikker på at jeg var huket inn på det ene hakket. Men det var jeg ikke. Kroken glapp og jeg falt i vannet. I øyeblikket etterpå ble jeg truffet av elevatoren – den horisontale foilen på roret – og jeg fikk et dypt kutt i fremsiden av låret, har Steller fortalt i Seilmagasinet.

Store deler av den fremre lårmuskelen var kuttet over og måtte sys sammen på sykehuset rett etterpå. Der og da følte paret at OL var langt unna, men sportssjef Rigo de Nijs, som også er deres trener, så at paret også klarte å løfte seg, ikke bare båten. Så nå er de i Tokyo.

Og det som Det internasjonale seilforbundet tar konsekvensen av etter OL, er at disse foilene endres slik at faren for kutt reduseres.