Slik forklarer Warholm rekordsjokket: – Gikk ut som aldri før

TOKYO/OSLO (VG) Karsten Warholm (25) rystet en hel idrettsverden da han senket verdensrekorden på 400 meter hekk med 76 hundredeler. På slutten var et taktisk grep med på å gjøre at han ble den første i historien under 46 sekunder på øvelsen.

På pressekonferansen etter løpet forklarte Warholm at seieren - og den påfølgende rekordtiden - var et resultat av taktikk.

– Jeg visste da jeg gikk forbi Samba og Dos Santos på hekk 5-6, at jeg sprang fort og kjente meg bra. Jeg visste at om Rai kom opp på siden, hadde også han vært med på en hurra-tur i starten der. Jeg visste at ingen ville komme inn på slutten med masse krefter. Planen min i dag var å ta med gutta på et lite helvete, og hente det inn, sier Warholm.

– I dag gikk jeg ut som jeg aldri hadde gjort før. Vi, for det er et lagarbeid, har truffet skikkelig med formen, sier Warholm.

VGs analyse av tirsdagens løp og løpet på 46,70 på Bislett, viser at Warholm halvveis lå rundt to tideler foran hans tidligere verdensrekord, og at han også hadde kreftene igjen på slutten til å løpe rundt et halvt sekund raskere fra hekk åtte og inn.

Mot slutten valgte Warholm bevisst å øke frekvensen og gå over den siste hekken med en stegrytme på 15 steg fremfor 13 steg.

– Mange sier du skal bruke 13 steg på hekk 10. Men det som er interessant, fra et nerde-perspektiv, er at når du har hatt den åpningen og skal gjøre 13 steg helt inn, krever det helt utrolig med tålmodighet i bakken for å trykke ut stegene. Når det står om OL-gullet og noen skrur opp frekvensen, er det vanskelig å være så iskald, sier Warholm.

– Jeg skulle prøve frekvensen, så jeg tenkte heller at noen andre måtte være iskalde, sier gullvinneren.

På spørsmål om Benjamin bommet mot slutten, svarer Warholm kort:

– Det var en dårlig dag å gjøre det på.

Sjekk analysene av Warholms to rekordløp i faktaboksen under:

Fakta Warholms to verdensrekordløp 46,70 på Bislett: Splittidene er målt fra nedslaget etter en hekk til nedslaget etter den neste. Tid brukt mellom hver hekk står i parentes. VG har ikke tilgang til analyseverktøy som gir hundredels nøyaktighet, og har brukt tidene fra TV-sendingene. Det gjør at tidene er oppført med én desimal. Nedslag etter hekk 1: 5,5

Nedslag 2: 9 (3,5)

Nedslag 3: 12,6 (3,6)

Nedslag 4: 16,3 (3,7)

Nedslag 5: 20,1 (3,8)

Nedslag 6: 24 (3,9)

Nedslag 7: 28,1 (4,1)

Nedslag 8: 32,3 (4,2)

Nedslag 9: 36,7 (4,4)

Nedslag 10: 41,3 (4,6) Tid i mål: 46.70 sekunder

Differanse mellom beste og dårligste split: 1,1 sekunder

Raskeste split: 3,5 sekunder 45,94 i Tokyo: Nedslag etter hekk 1: 5,5

Nedslag 2: 9 (3,5)

Nedslag 3: 12,6 (3,6)

Nedslag 4: 16,2 (3,6)

Nedslag 5: 19,9 (3,7)

Nedslag 6: 23,8 (3,9)

Nedslag 7: 27,9 (4,1)

Nedslag 8: 32,1 (4,2)

Nedslag 9: 36,3 (4,2)

Nedslag 10: 40,7 (4,4) Tid i mål: 45,94 sekunder

Differanse mellom beste og dårligste split: 0,9 sekunder

Raskeste split: 3,5 sekunder Les mer

Warholm ble den første personen i historien til å løpe 400 meter hekk på under 46 sekunder, en grense han og trener Leif Olav Alnes har snakket om tidligere.

– Vi har snakket mye om det faktisk, men kun på kammerset. Det er helt hinsides, sier Alnes til norsk media etter gulløpet.

– Tiden er helt sinnssyk. Jeg visste at det var mulig med syke tider, men det å gå ut og gjøre det, er utrolig, sier Warholm til VG.

Sølvvinner Rai Benjamin smadret også den forrige rekorden på 46,70 og løp på 46,17. I tillegg løp brasilianske Alison Dos Santos kun to hundredeler tregere enn den forrige rekorden til Warholm.

– Bolts 9,58 er ikke bedre enn dette, sier Benjamin i pressesonen etter løpet.

– Jeg trodde 46,4 ville holde til seier i dag. Hvis du hadde sagt at jeg skulle løpe på 46,1 og tape, ville jeg antakelig ha gitt deg juling, sier Benjamin til NTB og andre medier i pressesonen etter finalen.

– Da jeg så vinnertiden (45,94), tenkte jeg «hva faen?», sier Benjamin.

Colin Jackson har seks VM- og OL-gull på 110 meter hekk, sølv fra OL i Seoul og satte flere verdensrekorder i løpet av karrieren.

– Dette er det beste jeg noen gang har sett på en friidrettsbane, sier Jackson til VG.

– Når man snakker om verdensrekorder så er denne der oppe med Usain Bolts tid på 9,58 sekunder på 100-meter, sier han til BBC.

– Det er utrolig, sier Abderrahman Samba, som ble nummer fem, til VG.

- Han er et dyr, sier italienske Alessandro Sibilio, som ble sist i løpet, ifølge Nettavisen.

– Da jeg så tiden tenkte jeg bare «holy shit». Han er helt utrolig, sier Kyron McMaster, som endte på fjerdeplass, ifølge Expressen.

Karsten Warholm var den store favoritten og innfridde så til de grader.

– En ting er å vinne, men jeg må se flere ganger på den tiden der. Jeg har bare lyst til å hyle av glede. Se på den fantastiske gutten, sier mor Kristin Gølin Haddal til Discovery, mens hun tørker tårene hjemme i Ulsteinvik:

– Folkens, jeg tror ikke dere forstår hva vi nettopp så. En fyr løp under 46 sekunder på 400 meter hekk. Det er Beamons hopp i Mexico, Bolt under 9,6 på 100 meter. Jeg så Kevin Young løpe 46,78 i Barcelona, jeg kan fortsatt ikke tro at Warholm løp så fort, tvitrer den tidligere NFL-spilleren Shannon Sharpe, som nå jobber i amerikansk TV.

Fakta Fakta om Karsten Warholm * Alder: 25 år (født 28. februar 1996) * Favorittøvelse: 400 meter hekk * Høyde: 1,87 m * Klubb: Dimna * Trener: Leif Olav Alnes * Største meritter, 400 m hekk utendørs: Ett OL-gull (2021), to VM-gull (2017 og 2019), ett EM-gull (2018), én Diamond League-tittel (2019). * Utvalgte personlige rekorder (utendørs): 400 m hekk: 45,94 (verdensrekord) og 400 m flatt: 44,87 (norsk rekord). * Aktuell: Løp inn til OL-gull på 400 meter hekk med den fantastiske tiden 45,94 tirsdag, en forbedring av hans tidligere rekord på 76 hundredels sekund. Les mer