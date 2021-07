Nå har RBK fire spillere ute med den fryktede kneskaden: Varsler ny gjennomgang av treningshverdagen

Trener Steinar Lein vurderer å hente inn nye spillere.

Matilde Rogde ble korsbåndskadet mot Vålerenga. Dermed er fire RBK-spillere ute med alvorlig kneskade. Foto: Kim Nygård

For mindre enn 30 minutter siden

Jeg har aldri sett noe slikt før. Ikke hadde Matilde noen reaksjon etter kampen heller. Det var kun glede, for det var en stor seier for oss å slå Vålerenga. Hun spilte en god kamp, og hadde også en målgivende pasning, sier Steinar Lein.

RBK-treneren snakker om Matilde Rogde, kantspilleren som ble hentet til Koteng arena foran denne sesongen. 20-åringen har startet alle kampene så langt.

– Tar bort mye av gleden

Tilbake i Trondheim kom den store smellen:

Etter en rutinemessig sjekk av et litt stivt kne ga sjokkbeskjeden om at korsbåndet var røket.

– Jeg tror aldri jeg er blitt så sjokkert før. Jeg holdt på å miste det. Jeg skjønte ingenting, sier Rogde til Nidaros, som omtalte saken først.

– Å få den beskjeden midt i trynet tar bort mye av gleden av å vinne den kampen. Både for oss, men det er aller verst for Matilde selv, sier Steinar Lein.

Skaden er den samme som Rogde fikk i 2017. Også da skadet hun det fremre korsbåndet i høyre kne.

– Første gangen jeg røk det, så hylte jeg. Det var en helt annen opplevelse, for da klarte jeg ikke gå. Jeg hadde ingen mistanke om dette i det hele tatt, sier hun til Nidaros.

Fire med samme type skade

Dermed har RBK kvinner nå fire spillere ute med korsbåndskade. Maiken Bakken og Elen Sagmo Melhus ble skadet i fjor, mens Karoline Hernes ble skadet i vinter.

– Skadene til Bakken og Melhus kom på tørt og dårlig kunstgress som er den vanligste årsaken til korsbåndskader. Nå har vi jobbet knallhardt for å få skiftet dekke på Koteng arena, og det skjer nå. I tillegg har vi jobbet livet av oss for å få vanning. Det har vi nå. Skaden til Hernes kom også på tørt og dårlig dekke i Abrahallen. Så ble Matilde skadet nå. Hun har røket det før, og sjansen for reskade er ganske høy, sier Steinar Lein.

Gjennomgang av treningshverdagen

Nå varsler han at treningshverdagen gjennomgås – igjen:

– Det er mange korsbåndskader samtidig og derfor vi stadig går gjennom alt vi gjør. Vi måler belastning på trening, bruker mye tid på å overvåke spillerne. Og nå har vi igjen gått en ny runde etter Matildes skade, sier han.

– Vi går gjennom måten vi trener på, og ser på den individuelle belastningen over tid. I tillegg ser vi grundig gjennom måten skaden skjer på. For Matilde sin del har vi sett gjennom i sakte video hvordan skaden oppstår. Det gjør vi alltid når vi har videobilder av skadesituasjoner. Det er en tøff prosess, men det hører med, sier medisinsk ansvarlig Elias Koppen.

Elen Melhus (t.h) er en av fire spillere ute med korsbåndskade. Her sammen med Kristine Minde og Kristine Nøstmo. Foto: Christine Schefte

Vurderer å hente erstatter

Rogdes skade gjør at RBK må komponere en ny angrepstrio fra start mot Lyn i helgen. Sara Kanutte Fornes er et alternativ. Det er også aktuelt å flytte fram backen Maria Olsvik. Samtidig innrømmer trener Lein at han vurderer å hente inn en erstatter i det kommende overgangsvinduet.

– Planen var å kanskje bruke Kristine Minde lenger frem i banen. Celine Nergård er også kantspiller. Det betyr at vi nå har tre kantspillere ute, og er i utgangspunktet litt short. Nå tenker vi først på Lyn-kampen, men så må vi se på hva vi gjør fremover. Vi har ikke diskutert det ennå, men vi må vurdere om vi skal hente inn en erstatter, sier han.