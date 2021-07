Nå er den «uslåelige» rekorden truet: – Han var født til å sitte på en sykkel

Sykkelsporten var i en årrekke Eddy Merckx’ (76) lekegrind. Knut Knudsen (70) husker belgieren som en fantastisk syklist som gjorde konkurrentene til statister.

Eddy Merckx i aksjon i Tour de France i 1970. Han vant rittet sammenlagt fem ganger. Foto: TT Nyhetsbyrån

Aleksander Losnegård Journalist

34. Det er rekorden for antall etappeseiere i Tour de France. Den tilhører Eddy Merckx. Mellom 1969 og 1974 vant belgieren rittet fem ganger. Seiersappetitten hans ga ham kallenavnet «Kannibalen».

– Han var datidens store syklist. Han var kanskje også datidens største idrettsutøver. Han gjorde oss andre til statister.

Slik beskriver Knut Knudsen den nå 76 år gamle seiersgrossisten. Nordmannen, som tok OL-gull i forfølgelsesritt i München i 1972, konkurrerte mot sykkellegenden i mange ritt på landeveien.

– Han gjennomførte sine treningsøkter uansett om det var sol, snø eller regn. Det spilte ingen rolle. Det gjorde at også de syklistene som syklet på lag med ham, løftet seg flere hakk, sier Knudsen.

Nå jaktes rekorden av Mark Cavendish. Han har vunnet 33 etapper.

Fakta Eddy Merckx Født: 17. juni 1945 (76 år). Kommer fra: Woluwe-Saint-Pierre, Belgia. Utvalgte meritter: Fem har vunnet både Tour de France og Giro d’Italia sammenlagt fem ganger. Har vunnet alle sykkelsportens fem monumenter. Aktuell: Innehar rekorden på 34 etappeseiere i Tour de France. Den er nå truet av briten Mark Cavendish, som har vunnet tre etapper i år og 33 totalt. Les mer

– Du så at de passet sammen

Det er to ting Knudsen peker på når han snakker om Merckx – at han nærmest var som skapt for å sykle, og hvor dedikert han var.

– Han hadde ganske lange bein, en kort overkropp og ganske lange armer, så han satt nydelig på sykkelen, minnes nordmannen.

– Han var født til å sitte på en sykkel. Du så at de passet sammen. Han var også, som syklister er i dag, veldig opptatt av detaljer på sykkelen. Han levde med den sykkelen der, forteller 70-åringen.

Knudsen markerte seg selv med seks etappeseire i Giro d’Italia, et ritt Merckx vant sammenlagt fem ganger i løpet av sin karriere.

Merckx var en perfeksjonist. Han hadde en enorm kapasitet. Den brukte han til å «drepe oss andre syklister», påpeker Knudsen.

– Han klarte å kjøre fort alene, uten noen hjelperyttere rundt seg. Han kjørte fort på tempo og hadde høy kapasitet og snittfart. Han utviklet seg til å kunne kjøre lange etappeløp, sier syklisten.

Knut Knudsen med OL-gullet rundt halsen etter at han vant 4000 meter forfølgelsesritt på bane i 1972. Foto: Aftenposten

– En fin person

Suksessen gikk aldri til hodet på Merckx.

– Han var hyggelig og veldig ydmyk. Jeg ble ganske godt kjent med ham. Han pratet som om vi hadde kjent hverandre i mange år. Han gikk ikke rundt og hoverte fordi han syklet fort, forteller Knudsen.

Etter at Merckx la opp, så éndagsrittet Grand Prix Eddy Merckx dagens lys. De to første utgavene av rittet ble vunnet av Knudsen.

– Jeg husker godt at han var på plass. Han var opptatt av sykkelen min og stilte spørsmål om den. Han var genuint interessert.

Merckx er fortsatt jevnlig å se i forbindelse med sykkelritt.

Eddy Merckx avbildet da Tour de France-løypen for 2019 ble presentert i Paris i oktober 2018. Foto: Baptiste Fernandez / Bildbyrån

– Vanskelig å sammenligne dem

Mark Cavendish er nå kun én etappeseier unna å tangere Merckx. Han hadde ikke vunnet en etappe i rittet på fem år da han slo til på den 4. etappen i år. Siden har han vunnet ytterligere to etapper.

– Jeg er utrolig imponert over Cavendish og hvordan han kjører. Han sitter med en enorm rutine og har en «finish» som er et lite stykke bedre enn de fleste. Jeg tror han vinner én etappe til, sier Knudsen.

Rekorden til sammenlagtrytteren Merckx blir i så fall tangert av spurteren Cavendish. De kan ikke sammenlignes, mener Knudsen.

Mark Cavendish jubler etter å ha vunnet den 10. etappen i Tour de France, hans tredje i år. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Han viser til at syklistene i dag spesialiserer seg i langt større grad enn tidligere. Noen er spurtere, andre er tempospesialister, klatrere eller sammenlagtryttere. Å sammenligne på tvers, er vanskelig.

– Å vinne som Cavendish, som har vunnet så mange spurter i Tour de France over så mange år, er en enorm prestasjon innenfor den kategorien han konkurrerer i, forklarer den tidligere syklisten.

– Så kan vi sette Merckx i en annen kategori. Hans prestasjon er gigantisk. Han vant tempoetapper, fjelletapper og spurter.

Knudsen nøyer seg derfor med å slå fast følgende:

– Cavendish er på sin måte den største og Merckx var på sin måte den største.

Torsdagens Tour de France-etappe til Nîmes ble for øvrig vunnet av tyske Nils Politt. Han stakk av gårde fra et brudd som opprinnelig besto av 13 mann, inkludert Edvald Boasson Hagen.