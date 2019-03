Kristoffersen anklaget sportssjefen for løgn: - Det er helt klart feil

OSLO TINGRETT: Sportssjefen innledet den amputerte tidsplanen, i rettsdagen som skal være over etter fire timer fordi Henrik Kristoffersen skal reise til Hemsedal for å delta i NM.

Ryste måtte særlig svare for noen e-poster Henrik Kristoffersen trakk frem i sin partsforklaring.

I forføyningsaken i 2016 sa sportssjefen under ed at Kristoffersen hadde et tilstrekkelig støtteapparat for å prestere. Dette ble lagt til grunn av retten. Dette var Kristoffersen totalt uenig i.

– Med all respekt. Det er jeg ikke enig i. Det ble sagt at det er full dekning på fysioterapeuter og helseteam generelt. Det sa han under ed, innledet Kristoffersen sin forklaring onsdag.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

– Jeg har her en e-post her, sendt 5. januar 2018. Der beklager han at han ikke klarer å levere tjenester som planlagt i Adelboden. Han garanterte at de skulle gjennomgå rutiner og gi hjelp fra fysio på alt av treninger og renn ut året, fortsatte stjernen.

Jentene har også klaget

Ryste var ikke enig i at han hadde forklart seg uriktig i 2016.

– Ja, det er helt klart feil, mener jeg. Jeg sa at vi ikke hadde dekning enkelte dager. Jeg forklarte om den helsekoordinatoren, som skulle komme på plass, og at vi skulle jobbe med full dekning, sa Ryste.

Roald, Berit / NTB scanpix

– Først og fremst vil jeg trekke frem at vi har «pool» med fysioer og leger. Vi har ni manuellterapeuter (fysioterapeuter med spesialkompetanse) for landslagene. Vi har et ekstremt sterkt helseteam. Vi har også en allmennlege og ortoped. Mange har lang erfaring innen idrett og mange av dem har vært med oss lenge, fortsatte han.

Skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan spurte om det var flere som har klaget.

– Jentene har gitt beskjed om at det har vært dårlig dekning. Utover det har det ikke vært noen spesielle klager. Damelaget har nok økt mest de siste årene, for de hadde ganske lite dekning. Men det er fortsatt slik at vi bruker 80 prosent mer på herrelaget. Dette er fordi jentene er mer samlet, og er færre utøvere, sa sportssjefen.

16 tilfeller

Kristoffersen sa i sin forklaring at han i løpet av en ikke tidfestet periode har telt 16 tilfeller av treninger uten fysioterapeut til stede.

– Ja, det er nok riktig på de dagene at det ikke var til stede. Det er litt forskjell på de 16 dagene. Ofte er det litt endring i treningsplaner, noen ganger har det vært forsinkelser på fly, noen ganger har det ikke vært planlagt trening eller så har det vært en glipp på logistikk, forklarte Ryste.

Ryste fikk også spørsmål av Skiforbundets advokat om Kristoffersens perioder utenfor landslaget.

– I forhold til det som har vært kjent, har vi en runde der han var utestengt fra laget i sommermåneder. Det var sommeren 2017. Det var på grunn av gjentatte brudd på løperkontrakten. Da prøvde vi å ha en god prosess med organisasjonspsykolog, sette spillereglene i laget og ordne opp innad, sa Ryste.

Fakta: Fakta om konflikten Konflikten bunner i at Kristoffersen vil ha et Red Bull-klistremerke på hjelmen. Det er hans personlige sponsor. Problemet er at Norges Skiforbund har solgt hjelmrettigheten til Telenor. Kristoffersen mener at en større Red Bull-avtale vil åpne døren til et nytt omfattende støtteapparat og en trygghet etter endt karriere for ham selv. Skiforbundet frykter hva som vil skje med deres landslagsmodell hvis Kristoffersen får medhold. Da er de redd for at sponsorpengene forsvinner ut av forbundets hender.

Skipresidenten skal forklare seg

Sportssjefen snakket også om den seneste tiden, hvor Kristoffersen har måttet kjøre sitt eget opplegg.

– Da hadde vi en konflikt innad i laget med trener og sånne ting. Da avtalte vi at han skulle trene for seg selv frem til VM og til finalen for å konsentrere seg om skikjøringen, sa Ryste.

Det er en Skiforbundet-tung vitneliste fredag, siste dag før advokatenes prosedyrer neste uke. Gunhild Dugstad, leder av det omtalte landslagsmodellutvalget, skipresident Erik Røste og tidligere skipresident Sverre Seeberg skal alle forklare seg.