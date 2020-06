Daniel Pedersen blir Branns kaptein

Brann gir en fersk spiller kapteinsansvaret neste sesong.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Daniel Pedersen skal være Branns kaptein i Eliteserien i sin første sesong i klubben. Foto: Tor Høvik

Midtbanespilleren Daniel Pedersen (27) er Branns kaptein i 2020-sesongen.

– Det er en ære, sier Pedersen til BT.

– Hva slags leder vil du være?

– En som prøver å ha et godt samhold i gruppen. Jeg vil gjerne at alle har det fint, for da presterer man best. Samtidig skal vi være et vinnerlag og da kreves det at vi har en riktig god treningskultur, sier Pedersen.

– Hvordan arbeider du for det samholdet?

– Det handler om hverdagen, der vi er litt sammen før trening og litt etter trening. Er sosiale og sørger for at alle er glade for å komme på jobb, sier Pedersen.

Dansken påpeker at garderobekulturen lider under koronapandemien. Brann-spillerne har måttet møte ferdig skiftet til treningene.

– Det er viktig for meg at folk har det godt når de kommer på trening. Da er mulighetene for å prestere best mulig på trening.

– Er du også en verbal leder?

– Jeg snakker mye ute på banen, men jeg forsøker å holde det positivt og konstruktivt. Hvis noen gjør feil, tror jeg ikke på at det hjelper å kjefte. Jeg vil heller oppmuntre. Men hvis noen ikke gjør jobben, må man være hard, sier Pedersen.

Daniel Pedersen i kamp mot Djurgården. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Vil snakke med Barmen

Lars Arne Nilsen har tidligere hatt midtstoppere som sine Brann-kapteiner: Først Vadim Demidov, så Vito Wormgoor som forsvant etter fjoråret.

– Du ble valgt foran en lokal mann som Kristoffer Barmen, som har vært i klubben i en årrekke. Ble du overrasket?

– Jeg tror alltid man blir litt overrasket over noe sånt. Spesielt når man er ny i en klubb, en så stor klubb. Jeg synes også vi har mange ledertyper på laget og det er ikke sånn at andre er mindre ledere fordi jeg er kaptein. Jeg kommer til å snakke med en som Barmen, han kjenner klubben ut og inn og er like viktig, sier Pedersen.

Kristoffer Barmen har ikke besvart BTs henvendelser om kapteinsspørsmålet lørdag.

Han er opptatt av at også de unge spillerne i Brann-laget skal kunne være tøffe med ham.

– Om for eksempel Ole Martin (Kolskogen, 19) mener jeg ikke gjør jobben min, skal han kunne si det til meg. Og gjerne på en hard måte, sier Pedersen.

Han har tidligere «bare» vært visekaptein. Den rollen har han hatt både i Lillestrøm og AGF Århus.

Hør Daniel Pedersen som gjest i Ballspark i denne podkasten fra i vinter:

Bergensavisen var først ut med å omtale saken.

Kom i vinter

Det var i januar BT kunne fortelle at Daniel Pedersen var i Bergen for å bli Brann-spiller. Dansken signerte en treårskontrakt med Brann.

– Jeg vil bli en profil, sa Pedersen den gang.

Daniel Pedersen bar kapteinsbindet i en internkamp i februar. Foto: Bård Bøe

Allerede tidlig i vinterens oppkjøring markerte han seg, med et frisparkmål på Gran Canaria. Fra første stund har han vært en viktig del av laget Lars Arne Nilsen forsøker å bygge opp etter fjorårets fiaskosesong.

Rykket ned i fjor

Pedersen spilte halvannen sesong i Lillestrøm og spilte 24 kamper da østlendingene rykket ned i fjor. I hjemlandet har midtbanemannen spilt for Silkeborg og AGF Aarhus.

Brann-trener Lars Arne Nilsen har ventet i det lengste med å bestemme hvem som er årets kaptein. Han har tidligere sagt at Barmen «definitivt er en kandidat».

– Han tar ansvar. Han er en vinnerskalle, sa Nilsen om Barmen - bergenseren med mer enn 200 kamper for Brann.

Nå ble lagets leder i stedet Barmens rekkekamerat.

– Jeg gleder meg helt vilt til å komme i gang, sier Pedersen.