20-åringen herjet foran «hele» familien på tribunen da Vipers sikret «Final four»: – Et spesielt øyeblikk for meg

Aquarama, Kristiansand: – Det er veldig deilig. Det har nesten ikke gått opp for meg hvor stort dette faktisk er. Dette betyr veldig mye, sier Henny Reistad til Fædrelandsvennen etter å ha vært med å sikre avansement til «Final four» for Vipers.

I 25–18-seieren over Buducnost scoret 20-åringen fire mål, alle før pause. Det ble belønnet med å bli kåret til Vipers’ beste spiller i kvartfinale-returen.

Og det ble en ekstra spesiell kveld for unge Reistad. «Hele» familien til bærumsjenta var nemlig på plass, blant de 2140 tilskuerne i Aquarama.

– Mamma og pappa, den ene broren min og kjæresten hans, onkel og tante, to kusiner, morfar, og et vennepar av onkel og tante, er listen Reistad ramser opp for oss, før hun gliser.

– Det er kjempegøy. Jeg synes det var så fint at så mange klarte å få med seg denne kampen live. At de fikk oppleve den stemningen i Aquarama er utrolig. Dette er et stort og spesielt øyeblikk for både meg og familien, legger bakspilleren til.

– Så «Final four» fra tribunen som juniorspiller

For to år siden satt Reistad på tribuneplass og så på seniorlagene spille «Final four», mens hun selv spilte for juniorlandslaget. At hun neste måned skal spille finalesluttspillet selv, kjennes litt uvirkelig for stortalentet.

– Den gangen satt jeg på tribunen og så på spillerne. Jeg husker vi var der med ungdomslandslaget og så kampene. Det var sykt kult. Jeg hadde nok trodd at det skulle ta litt lenger enn to år for å være der selv, sier Reistad og ler.

Reistad signerte som kjent for Vipers i sommer, etter spill for Stabæk. Selv da hun hørte snakk om «Final four»-målet til klubben tidligere i sesongen, innrømmer 20-åringen at hun måtte heve på øyebrynene.

– Jaja, det måtte jeg faktisk. Vi snakket om «Final four» etter hovedrunden, men da tenkte jeg ikke at det var mulig, sier hun.

– Vil spille finale

Reistad har hatt en fenomenal debutsesong i Vipers-trøya så langt. Etter en imponerende høstsesong, spesielt i Champions League, ble hun belønnet med en plass i den norske EM-troppen.

Spill i «Final four» blir likevel det største øyeblikket i Reistads håndballkarriere hittil, skal vi tro hovedpersonen selv.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Å spille en «Final four»-semifinale er det største øyeblikket hittil. Jeg har nesten ikke drømt om det. «Final four» var så langt unna på begynnelsen av sesongen. Men vi har hatt et bra driv etter en litt dårlig åpning i Champions League. Jeg er veldig imponert over hva laget har fått til, sier Reistad.

– Så er det jo gøy å lykkes for meg også. Jeg er veldig glad for at jeg klarer å holde meg skadefri, og håper det vil fortsette slik resten av sesongen, legger Vipers-juvelen til.

Og før sesongen er over, vil Reistad minst komme til finalen i «Final four».

– Nå må vi ha som mål å komme oss videre til finalen. Det er absolutt det vi skal prøve på. På en god dag tror jeg vi kan slå hvem som helst, sier hun.

– Hun har vært fenomenal

Ole Gustav Gjekstad er ikke i tvil om hva han skal si på spørsmål om hvor god Reistads debutsesong i Vipers-trøya har vært.

– Hun har vært helt fenomenal for oss, spesielt i Champions League, sier Vipers-treneren.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Reistads storspill i Champions League har naturligvis fått oppmerksomhet fra internasjonalt hold. Nå er playmakeren en av fem spillere som er nominert til prisen årets unge spiller i turneringen.

– Henny var jo også en av de absolutt beste spillerne i sommer (U20-VM), sammen med Noémi Háfra fra FTC, som også er nominert til prisen, sier Gjekstad, som ikke er i tvil om at Reistad blir en nøkkelspiller når Vipers reiser til Budapest for å spille semifinale i «Final four» lørdag 11. mai.

– Det er jeg helt sikker på, sier Gjekstad og smiler.

Kampfakta

Vipers-Buducnost 25–18 (11–8)

Mål Vipers: Linn Jørum Sulland 6, Henny Reistad 4, Jeanett Kristiansen 4, Emilie Hegh Arntzen 3, Silje Waade 2, Marta Tomac 2, Malin Aune 2, Mathilde Kristensen 1, Hanna Yttereng 1.

Toppscorer Buducnost: Itana Grbic (5).