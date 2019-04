Solskjærs påstand fikk Guardiola til å frese: – Sa han det?

MANCHESTER: Det startet i en vennlig og kollegial tone da Manchester Citys spanske manager møtte pressen tirsdag ettermiddag. Han fikk spørsmål om situasjonen til Solskjær, og svarte at han virkelig føler med sin norske kollega.

Solskjær har fått et kritisk søkelys på seg etter 0–4 for Everton og seks tap på de åtte siste kampene.

– Vi føler oss alene, sa han om hvordan managere opplever perioder med motgang, og understreket at han har vært der selv og at han føler med kollegaen.

Tonen ble imidlertid en ganske annen da en journalist konfronterte spanjolen med en uttalelse Solskjær kom med på sin pressekonferanse tidligere samme dag. United-manageren snakket da om at laget hans må være forberedt på City-spillernes metoder.

– Når vi vinner ballen, må vi være klare for deres aggressivitet. For de vil kakke deg i anklene og hælene, og de vil sparke deg. De kommer ikke til å la oss få noen enkle kontringer, for det vil bli noen fellinger. Det er det absolutt ingen tvil om, sa Solskjær.

Manu Fernandez / AP Photo / NTB scanpix

– Har aldri gjort det

Det var en karakteristikk av City-laget som Guardiola fant provoserende.

– At vi vil felle dem. Sa han det? Hvordan kan du gjøre det når du har ballen i 65–75 prosent av tiden? spurte Guardiola først.

Oppfølgingsspørsmålet var om Guardiola frykter at dette er et rykte som laget hans har fått.

– Jeg har ingen kommentarer til det, sa Guardiola, før han fortsatte:

– Jeg forbereder aldri kamper på den måten. Jeg har vært manager i ti år, og aldri har jeg gjort det. Spillerne mine kan si det bedre enn meg, de i Barcelona, Bayern München og her i City. Jeg har aldri bedt en spiller om å felle en motstander for å hindre dem, sa han videre, og ba journalistene spørre Solskjær igjen etter kampen.

ANDREW YATES / REUTERS

Tror Solskjær vil påvirke dommerne

Noen minutter senere sa en annen journalist at Guardiola virket veldig irritert over Solskjærs påstand.

– Jeg liker det ikke. Laget vårt er ikke bygd og skapt for å tenke på den måten, svarte spanjolen.

Journalisten ville da vite om han tok det som en personlig fornærmelse, at Solskjær antydet at han selv jukset.

– Jeg vet nøyaktig hva jeg har sagt til spillerne mine fra dag én. Vi skal spille, angripe og være ærlige. Selvsagt er det kontakt og noen fellinger. Du kan komme for sent i en duell, men det er derfor det er dommere til å dele ut kort. Men aldri, aldri, aldri har jeg forberedt en kamp sånn, sa han videre.

Guardiola understreket også at han er overbevist om hvorfor Solskjær kom med uttalelsen.

– Han sier det for å påvirke dommerne. Selvsagt gjør han det.

– Tror du han vil lykkes med det?

– Nei, for vi opererer ikke på den måten.