Solskjærs United snublet etter overtidsmareritt

Manchester United hadde seieren i lommen. Seks minutter på overtid gikk det galt.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United hadde seieren i lommen. Så raknet det på overtid. Foto: PETER POWELL / Reuters

Manchester United - Southampton 2–2

Etter at rivalene i kampen om en Champions League-plass hadde snublet i tur og rekke, gjorde Manchester United det samme.

Southampton utlignet seks minutter på overtid på Old Trafford, og Ole Gunnar Solskjærs menn blir værende på 5.-plass.

– Det er det verste tidspunktet å slippe inn på, men det skjer i fotball. Vi må være sterke og akseptere det. Vi har vunnet så mange kamper på den måten, sa Solskjær i TV 2s Premier League-sending.

Uniteds norske manager skryter av Southampton.

– De er et godt lag og spilte bra. De er i god fysisk form. De løp og jaget oss. Vi fikk ikke rytme i pasningsspillet vårt, sier han.

Marerittstart

Etter å ha gått glipp av store deler av sesongen på grunn av en ankelskade, spilte Paul Pogba i kveld sin sjette kamp for Manchester United etter koronapausen. Den startet på verst tenkelig vis.

Elleve minutter ut i oppgjøret mot Southampton mistet han ballen 20 meter fra eget mål. Danny Ings pirket den til Nathan Redmond, som løftet ballen inn i feltet til Stuart Armstrong. Han hadde all verdens tid, og banket ballen i mål bak David de Gea.

Pogba dummet seg ut etter elleve minutter. Foto: CLIVE BRUNSKILL / Reuters

– Det var slapt av United i starten. De tar for stor risiko, og får svi for det her, sa Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio i pausen.

Pogba var ikke den første som dummet seg ut på Old Trafford. To minutter tidligere skled bortelagets James Ward-Prowse da han skulle dempe ballen. Anthony Martial kom alene med Alex McCarthy, men klarte ikke å overliste Southampton-keeperen.

Både Pogba og Martial slo raskt tilbake.

United-dobbel på tre minutter

Etter 20 minutter var den franske duoen henholdsvis tredje sist og nest sist på ballen da United utlignet. Pogba slo inn fra venstre til Martial, som la ned ballen og dyttet den videre til Rashford. Han satte ballen i det lengste hjørnet – hans 16. seriemål denne sesongen.

Tre minutter senere var det Martials tur til å sette ballen i nettet. Også denne gangen var Pogba tredje sist på ballen før scoringen.

Martial og United slo voldsomt tilbake. Foto: DAVE THOMPSON / Reuters

Franskmannen ga ballen til Bruno Fernandes, som spilte ut til Martial på venstrekanten. Angriperen satte fart, skar inn fra venstre og hamret ballen i mål. En kunstscoring, mente Hangeland.

– Det er dette Solskjær vil se, sa den tidligere Fulham-stopperen.

Det bekreftet United-manageren etter kampen.

– Vi spiller tidvis fantastisk fotball. De to målene var veldig gode.

Martials mål var hans 16. ligamål denne sesongen, mens Fernandes med sine syv målgivende nå er spilleren med flest målgivende pasninger i Premier League i 2020, tross at han debuterte i februar.

VAR-kontrovers

Før mandagens oppgjør hadde Oriol Romeu notert seg for syv gule kort på 32 kamper i alle turneringer denne sesongen.

Mandag kunne han fått sesongens første med en mørkere farge.

Hverken dommer Chris Kavanagh eller VAR fikk tilsynelatende med seg at spanjolen tråkket på United-juvelen Mason Greenwood.

Ikke påskrudd etter pause

Selv om United ble straffet etter å ha vært slepphendte i starten av kampen, begynte de rødkledde andre omgang på samme måte.

Tre minutter etter hvilen fikk Redmond løsne skudd fra 20 meter, men ballen gikk en meter utenfor stolpen bak De Gea, som jubilerte under mandagens kamp – spanjolens 400. i United-trøyen.

Så var Ings nær ved å tråkle seg gjennom United-forsvaret, men skuddforsøket til den tidligere Liverpool-spissen ble blokkert.

Etter en drøy time var bortelaget frempå igjen. Høyreback Kyle Walker-Peters utfordret venstreback Luke Shaw, men innlegget fra Southampton-spilleren gikk forbi alt og alle inne i feltet.

David de Gea ble medlem i eksklusiv klubb da han sto sin 400. United-kamp mandag kveld. Foto: DAVE THOMPSON / Reuters

Glapp i siste sekund

United-angrepet våknet til liv ut i omgangen.

Først hadde Rashford en stor mulighet til å punktere kampen, men skuddet ble blokkert av Ryan Bertrand, som kom til i siste liten.

Fem minutter før slutt var seieren nær ved å ryke.

Redmond skar inn fra venstre, slik Martial hadde gjort på samme sted halvannen omgang tidligere. Engelskmannen forsøkte å tre ballen i det lengste hjørnet, men De Gea var med på notene.

Elleville jubelscener da Southampton utlignet på overtid. Foto: DAVE THOMPSON / Reuters

Seks minutter på overtid røk seieren.

Et hjørnespark endte på bakre stolpe hos Michael Obafemi, som pirket inn utligningen, til Southamptons store glede, og tilsvarende forargelse for manager Ole Gunnar Solskjær og hans United.

– Vi forsvarte oss godt frem til det. Det er alltid skuffende å slippe inn i det 96. minuttet, men sånn er fotballen noen ganger.

De røde djevlene blir dermed værende på 5.-plass.