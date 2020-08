Hovland bommet grovt på ett hull – faller på listene tross fem birdier

Viktor Hovland leverte fem birdier på dag to av sluttspillsturneringen i PGA-touren i Norton. Men nordmannen faller på listene etter dobbeltbogey på hull seks.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Viktor Hovland faller på listene etter dag to. Foto: Jeff Chiu / AP

Hovland ligger på delt 39.-plass etter å ha gjort unna dag to av turneringen. Foreløpig har han falt ni plasser nedover på listene, og han klarer dermed cuten greit. Opp til teten er det imidlertid langt. Topp ti er alle ni slag under par eller bedre.

Hovland ligger totalt fire slag under par, og gikk fredagens runde på ett under. Det kunne ha gått mye bedre hvis det ikke var for to bogeyer og en totalkollaps på hull seks. Hovland åpnet med birdie på hull en og fulgte opp med bogey på hullet etter.

Les også Reitan avbrøt ny marerittrunde

En ny birdie på hull fire gjorde at det så lyst ut før han gikk løs på det sjette hullet. Der slo han seg ut i kanten av roughen like ved greenen på sitt andre slag. Derfra trengte han to slag på å få ballen i posisjon på greenen, og dermed ble det en dobbeltbogey.

Nordmannen hadde i tillegg en bogey på hull 12, og da hjalp det lite med birdie på hull 11, 13 og 18.

(©NTB)