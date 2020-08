Kjempesmell for Blindheim – gikk på første tap som Sotra-sjef

Sotra fikk en eventyrlig sesongstart etter at Renate Blindheim (26) tok over som trener. Men lørdag rant målene inn mot Bryne.

Renate Blindheim har fått mye oppmerksomhet etter at hun ble ny trener for Sotra. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Viljam Brodahl Aftenposten

Bryne – Sotra 5–2

I juni ble Renate Blindheim presentert som ny Sotra-sjef på nivå tre, og ble dermed den første kvinnelige hovedtreneren for et herrelag i norsk toppfotball. Ansettelsen er blitt omtalt verden rundt.

Samtidig har Blindheim stått for en rekke imponerende resultater. Før lørdagens oppgjør toppet Sotra tabellen etter seks serierunder (fem seire og en uavgjort).

Men mot tabelltreer Bryne fikk Vestland-laget det svært tøft. Det startet lovende, men til slutt måtte Blindheim og co. gi tapt da målene rant inn.

Det endte 5–2 til Bryne på Jæren. Rogalendingene tok dermed over tabelltoppen fra Sotra.

– Det var en fryktelig rotete fotballkamp. Vi er ganske trygge på hva vi skal gjøre, men så lykkes vi ikke helt i å spille oss ut fra forsvaret som vi ønsker, sier Blindheim etter kampen.

Renate Blindheim og Sotra mistet tabelledelsen etter lørdagens smell. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Sotra rotet det til

Oppgjøret var av det underholdende slaget. Begge lag skapte store sjanser, og det var nesten utrolig at Bryne ikke tok ledelsen etter ti minutter spilt.

Sotra mistet ballen på egen banehalvdel etter et kort utspill fra målvakten. Men til tross for en gigantisk mulighet, klarte ikke Bryne å utnytte feilen.

Så smalt det i motsatt ende. Sotras Lars Kilen prøvde seg med en avslutning utenfor sekstenmeteren. Via et Bryne-bein gikk ballen i en perfekt bue over Brynes sisteskanse og i mål.

To minutter senere, etter 17 minutter, utlignet Bryne. Joacim Holtan fanget opp ballen innenfor sekstenmeteren, dro seg fri og avsluttet vakkert i motsatt hjørnet.

I annen omgang var samme mann på farten igjen. Og nok en gang rotet Sotra det til for seg selv. Holtan ble spilt fri og la på til 2–1.

Da Robert Undheim scoret både Brynes tredje og fjerde, og Holtan fikk sitt hat trick med få minutter igjen, var det ingen vei tilbake for Sotra – til tross for en redusering til 2–5 på overtid.

– Dveler ikke ved resultatet

Blindheim beskriver kampen som «en av de dagene».

– Det er et uvant underlag for oss, noe som sikkert har litt å si. Så er det et tøft press fra Bryne som vi møter, sier Blindheim.

Til tross for flere personlige feil, ser hun ingen grunn til å henge seg for mye opp i resultatet. Nå er det fokus på de neste hjemmekampene mot Egersund og Arendal.

– Vi skal selvfølgelig ta tak i det som var bra, og ta tak i det som var dårlig. Dette legger vi fort fra oss. Vi dveler ikke ved resultatet, forteller Sotra-treneren.