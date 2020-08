Betenkelig svakt av Nærbø da Sandnes vant i Nye Loen

Ti dager før seriestart i eliteserien, tapte et urovekkent svakt Nærbø 29–31 for Sandnes HK. De frister tilværelsen i 1. divisjon.

Trenerduoen Rune Haugseng (t.v.) og Heine Jensen. Foto: Svein Hagen

All ære til de lyseblå fra Sandnes. De er i utgangspunktet fysisk underlegne, men langt mer spillelystne, oppfinnsomme og dyktige i avslutningene enn vertskapet i Nye Loen.

På sett og vis var det Nærbø mot Nærbø, for Sandnes stilte med sju unge Nærbø-gutter. I en periode fra avkast etter pause, var seks på banen samtidig.

Ungguttene tok Sandnes fra å ligge under med to til pause til ledelse 18–16, en ledelse langt mer rutinerte eliteseriespillere fra Nærbø aldri klarte å innhente.

Allerede 29. august er det seriestart mot FyllingenBergen i Bergen. Skal det være håp om poeng, er det ikke bare snakk om skjerping. Forsvarsarbeidet var skremmende svakt etter pause. Ingen samhandling, ingen som gikk i duellene.

På stedet hvil i etablert angrep

De lettbeinte og lure Sandnes-spillerne, med Tord Lea Knutsen, Henning Lea Knutsen og Tollef Helland som anførere, fintet seg forbi Nærbøs forsvarsspillere som så ut som stillestående mumier.

Like betenkelig som forsvarsspillet må det være for trenerduoen Heine Jensen og Rune Haugseng at det ikke var antydning til utvikling av spillet i etablert angrep.

I to treningskamper mot Elverum på Elverum kommende helg, må laget vise seg fra en helt annen side skal den tredje sesongen i eliteserien bli like hyggelig som de to foregående.

Mulighetene er der, potensialet er der. Det har disse guttene vist gang etter gang.

For Sandnes-trener Dalibor Sedjak, var kampen et varsel om at de lyseblå kan kjempe i motsatt ende av tabellen sammenlignet med forrige sesong. Da var det mye strev for å holde plassen.

Kampfakta

Nærbø - Sandnes HK 29–31 (14–12)

Nye Loen, Nærbø.

Treningskamp, håndball, menn, 200 tilskuere

Dommere: Arne Bjerk/Espen T. Reime.

Nærbø: Halvor Elias Nærland, Vegard Bakken Øien, Ole Nærland 3, Atle Gudmestad, Stian Vigre 1, Andreas Horst Haugseng 5, Rassin Haugseng, Tord Haugseng 2, Theodor Svensgård 3, Tord Aksnes Lode, Lars Erik Larsen, Mike Würst Lønne 1, Preben Nord-Varhaug 3, John Thue 3, Sindre Heldal 4, Lars Sigve Hamre 4.

Sandnes HK: Simen Murvold Stava, Per Ingvald Søyland Bø 1, Sondre Steen-Hansen 2, Nicklas Benevoli, Henning Lea Knutsen 2, Ole André Oftedal 4, Simon Løge 1, Oscar Nordeng 1, Ari Halldorsen 2, Simen Sagli 2, Jon Kristian Slettebø 2, Tord Lea Knutsen 5, Tollef Helland 5, Kristoffer Iversen 1,Bjørnar Hesthamar 2, Sondre Nedrebø, Sindre Kjørstad 1.