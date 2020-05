Hovland på sterk tredjeplass i USA

Etter tredje runde endte Viktor Hovland helt i teten under veldedighetsturneringen i golf i USA torsdag.

Norges beste golfspiller, Viktor Hovland, deltar i veldedighetsturnering. Foto: Chris O'Meara / AP

Hovland kom litt tregt i gang i turneringen, men onsdag var han bestemann og avanserte til 9.-plass i sammendraget etter to spilte dager.

Hovland gikk første dag av turneringen på 75 slag, som var tre over par. Onsdagens 69-runde var tre under par.

Torsdag endte han på kruttsterke sju under par etter fullført runde siste dag av turneringen Maridoe Invitational i Carrolton i Texas. På hele åtte av hullene slo han birdie og med bare én bogey og resten på par gjorde Hovland en sterk prestasjon.

Dermed endte han i en tredelt ledelse med Will Zalatoris og Scottie Scheffler som fullførte turneringen henholdsvis ett og to slag bedre.

Det ble laget spesialregler for turneringen av hensyn til smittevernet under koronakrisen. Det ble blant annet spilt uten caddier og golfbiler. Dermed måtte Hovland selv bære sine egne golfkøller. Spillerne måtte også overholde gjeldende retningslinjer for å holde fysisk avstand.