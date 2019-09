Lukaku med ny scoring - Inter til topps etter derbyseier

AC MILAN - INTER 0–2

Kampens første scoring kom etter 48 minutter.

Et kort Inter-frispark fra 17 meter ute til venstre endte i beina på Marcelo Brozovic, som klinte til fra 17 meter. Ballen gikk via Rafael Leao, som startet sin første kamp for Milan, og i mål. Scoringen ble sjekket på VAR, men målet til kroaten ble korrekt godkjent.

Da hadde Inter allerede hatt en ball i mål, men den ble avblåst for offside.

Romelu Lukaku punkterte oppgjøret kvarteret før slutt. Et lekkert innlegg fra Nicolò Barella fant pannebrasken til belgieren, som stanget inn 2-0.

Det var Lukakus tredje scoring på fire Serie A-kamper denne sesongen.

Seieren gjør at Inter har fått en kjempestart på årets sesong med fire seirer på fire kamper. Nå møter de Lazio og Sampdoria i ligaen, før de skal til Barcelona for å spille mesterliga og møte Juventus på San Siro fire dager senere.

Luca Bruno / AP /NTB scanpix.

Vanvittig bom

Inter skapte kampens første store sjanse etter 21 minutter. Lautrao Martinez skjøt fra elleve meter, Gianluigi Donnarumma reddet, og på returen fra seks meter satte Danilo D'Ambrosio på uforståelig vis ballen i stolpen.

Martinez trodde han hadde gjort 1-0 etter 34 minutter, men scoringen ble vinket av for offside. D'Ambrosio fikk drømmetreff på et brassespark fra 17 meter, og igjen var Donnarumma med på notene. Martinez lurte på bakerste stolpe og satte ballen i mål, men scoringen ble annullert. D'Ambrosio var nemlig noen få centimeter i offside på brassesparksforsøket.

VAR ble tatt i bruk, men avgjørelsen ble stående. Det ble ikke dømt mål.

Tre minutter ut i den andre omgangen gikk de svarte og blå opp i 1-0 etter retningsforandringen fra unggutten Leao på forsøket fra Brozovic.

Lukaku stanget inn 2-0 etter 76 minutter. Like etter smalt det i metallet bak Donnarumma, men forsøket fra Matteo Politano gikk i tverrliggeren og over.

Flere mål ble det ikke. Det var fortjent at Inter vant, selv om Milan hevet seg noe i den andre omgangen.

Milan har åpnet med to seirer og to tap.