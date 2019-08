Solskjær hylles for Pogba-grep: – Et lite mesterstykke

Da Manchester United slo Chelsea 4–0 i seriepremieren forrige helg, var det med en Paul Pogba i godt humør. Den kreative midtbanespilleren spilte sammen med unggutten Scott McTominay dypt på midtbanen i Ole Gunnar Solskjærs 4–2–3–1-formasjon.

Franskmannen har ofte spilt indreløper eller i en mer framskutt midtbanerolle siden han returnerte til United for tre år siden. Hele pre-season har Solskjær brukt Pogba på Uniteds dype midtbane. Fotballekspert i Sky Sports, Paul Merson, hyller nordmannens taktiske grep.

– Solskjær vartet opp med et lite mesterstykke. Det han har gjort er å spille Pogba dypere i banen slik at han er mer involvert med ballen i beina. Han spilte i en mer framskutt rolle i fjor og var ikke like mye borti ballen. Lagkameratene fant det ikke lett å finne han, og når de gjorde det, var han enkel å markere, sier Merson til kanalen.

Merson var selv midtbanespiller i sin tid, og spilte blant annet på Arsenal og det engelske landslaget.

– Nå har Solskjær satt ham dypere i banen slik at han kan kontrollere spillet. Det gir han selvtillit og han skaper ting. Jeg ville alltid spilt han dypere på midtbanen slik at han kan styre spillet, mener Merson.

Selv om Pogba spilte på den dype midtbanen mot Chelsea, vartet 26-åringen opp med to målgivende pasninger. Først en bakromspasning til Marcus Rashford i det 67' minutt, før han spilte innbytter Daniel James alene med keeper ti minutter før full tid.

– Han kan varte opp med den avgjørende pasningen. Den ballen (til Rashford etter 67 minutter) var fenomenal, og det viser at han har et fantastisk overblikk. Putt han lenger ned i banen, han vil ha mer ball og skape ting, sier Merson.

Solskjær: – Pogba kan gjøre alt

På pressekonferansen i forkant av mandagens kamp mot Wolverhampton uttrykte Solskjær hvor fornøyd han er med at Pogba kan bekle alle posisjoner på Unteds midtbane.

– Paul kan gjøre mange, mange jobber. Han kan gjøre en jobb som offensiv midtbanespiller, og (mot Chelsea) var han mer en link-spiller. Paul kan gjøre alt en midtbanespiller kan. Han kan motta ballen i gode posisjoner, sa nordmannen ifølge Sky Sports.

– Vil være naivt

TV 2s Premier League-ekspert, Simen Stamsø-Møller, mener det er en ganske enkel forklaring på hvorfor Solskjær ønsker å bruke Pogba lenger bak på midtbanen, selv om hans største kvaliteter er i det offensive spillet.

– United må kunne spille seg ut bakfra, og det har de ikke vært gode nok til. Et av de merkeligste problemene de hadde var at de ikke klarte å spille seg ut bakfra. Så jeg skjønner godt hvorfor han flytter Pogba lenger ned i banen. Han tilfører mer kvalitet i det oppbyggende spillet, sier Stamsø-Møller.

Selv om Merson mener at Pogba burde bli brukt fast på den dype midtbaneposisjonen, mener ikke Stamsø-Møller at det er franskmannens beste posisjon på banen.

– Jeg ville nok aller helst brukt han som indreløper, eller i en offensiv midtbaneposisjon med mer frihet. Jo nærmere han er motstanderens mål, jo farligere er han. Men United er ikke gode nok til det, de mistet Ander Herrera og burde kjøpt en ballspillende dyp midtbanespiller i sommer, en type som Rodri hos Manchester City eller Fabinho i Liverpool, sier han.

Møter Wolverhampton

TV 2-eksperten tror likevel ikke at Pogba kommer til å spille på Uniteds defensive midtbane gjennom hele sesongen.

– De har fortsatt spillere som Matic, Fred og McTominay i troppen. Og det vil være naivt å la Pogba passe på Uniteds defensive midtbane nærmest alene, han har store mangler defensivt, mener Stamsø-Møller.

Mandag kveld spiller United sin andre seriekamp, borte mot Wolverhampton. Stamsø-Møller tror ikke Solskjær kommer til å gjøre mange endringer på laget.

– De fikk en god opplevelse sist. Men Wolverhampton er et av de beste kontringslagene i ligaen, så den kampen blir helt vidåpen, spår eksperten.