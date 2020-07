Svart humor i 16-meteren

KOMMENTAR: Det skjer mye artig foran målene i Eliteserien i år. Mye svart humor, skriver Ola Bernhus.

Marius Lode (til høyre) sto for ett av sesongens høydepunkt da han banket inn 2–1 for Bodø/Glimt mot Kristiansund onsdag. Foto: Mats Torbergsen

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Ingen grunn til å si at norsk fotball er kjedelig. Eliteserien har kanskje aldri vært morsommere.

Noen av dem som deltar i denne gleden, kunne sikkert ha unnvært den. Det gjelder for eksempel sånne som bedriver forsvarsspill i Aalesund, og det har vært noen keepere som har begått de mest bisarre tabber.

Midt oppi dette foregår det en duell mellom selveste regjeringen og middels trimmede fjerdedivisjonsspillere. Hvem skulle trodd at noe slikt ville vært mulig?

Heldigvis har norsk klubbfotball denne sommeren vært mer enn ufrivillig humor.

Nok å gledes over

Sett fra TV-stolen – og hvor skal man ellers se på kampene? – er den norske fotballen like interessant som alltid. Eller enda mer. Dette er vårt eget lokale ballspill, utført av klubber og spillere som byr på seg selv med stor raushet.

Og nå har vi glede av dem to-tre ganger i uken.

Å følge Eliteserien og Obosligaen er ganske enkelt underholdende.

Nå ser det også ut som om Toppserien begynner å få mange nok medaljekandidater til at det er gøy å følge med.

Kommentator Ola Bernhus. Foto: Dons Signe / Rekaa Tone

Kunsten å forsvare seg

Den svarte humoren først. Vi aner ikke om det er begått flere målmannstabber i Eliteserien denne sommeren enn ellers. Men jammen er de mange, noen virker ekstra klønete og vi har sett mange med ansikter begravd i digre keeperhansker.

Når det gjelder den samlede evnen til å forsvare eget mål, forsvarsspillet, så har vi alltid fått høre og erfare at det enkleste i fotball er å forsvare seg.

Så hvorfor har da Aalesund klart å slippe inn 26 mål på åtte kamper?

Er trener Bohinen plutselig blitt elendig? Har klubben samlet på seg for svake eller - skal vi våge å si det - for dumme spillere?

Aalesund har sluppet inn soleklart flest mål denne sesongen. Her ett av baklengsmålene i 2–7-tapet for Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Men det er jo denne treneren og disse spillerne som suverent har spilt laget opp i Eliteserien. Hvordan kan de da bomme på det meste elementære i forsvarsspill, enten det gjelder konsentrasjonsevne, plasseringsevne eller duellevne?

Noe rakner, visstnok

Uansett problemer på Sunnmøre: Tabellen jubler mot oss etter hver runde. Mange scoringer, mye underholdning, vi elsker dårlig forsvarsspill. Vi som ikke har noe ansvar.

Men, og det er synd hvis det er sant: Nå rakner norsk fotball i alle sømmer, slik vi forstår kretsledere og tidligere venstrebacker i England. Folkehelsen bryter sammen, mener politikere. Samfunnet rystes av at kamper på Furuløkka og Bjørkeplassen ikke blir spilt. Bredden dør, folk slenger fotballskoene i garasjen uten den inspirasjon som kamper gir.

Heldigvis er det ikke slik.

Selvsagt går ikke norsk breddeidrett under selv om fotballspillere i lavere divisjoner får denne sesongen ødelagt av korona-restriksjoner. Selvsagt vil fotballspillerne med mer eller mindre fyldig midje være lenger utpå høsten eller neste år.

Men engasjementet og irritasjonen er stor og forståelig, særlig fordi noen av reglene ikke kan sammenlignes med tillatelser andre samfunnsgrupper er gitt.

Det bør verken vi kynikere eller regjeringen blåse av.

Også en regjering som har gjort det meste riktig i kampen mot viruset og fortjener mye honnør, må være forsiktig med å la noen samfunnsgrupper gjøre som de vil, mens andre må vente i månedsvis. Det må være en logikk, og her har idretten mange punkter å påpeke.

Det er da styringsverket burde holdt seg for god til å snakke om pølsekøer, og det er derfor Solberg, Høie og Nakstad må finne seg i å bli spurt om de virkelig vet hva som foregår på et fotballanlegg en tirsdagskveld i august. En håndfull tilskuere på en seniorkamp, noen barn som trener bak det ene målet, hvor er smittefaren, er det ikke bare å stenge kiosken?

Og det er der problemet ligger. Respekten for smittetiltakene synker. Det er farlig. For det kommer flere epidemier - eller pandemier.

Det ekstraordinære

Mens diskusjonen går kan vi kose oss videre med alt som er artig på der hvor fotballkamper spilles. Bodø/Glimts prestasjoner er så lysende at de får ros også her i Norge – langdistansefotballens hjemland - for sitt raske og vel planlagte kombinasjonsspill.

Mange spør om et norsk lag noen gang har spilt bedre fotball.

Og vi har virkelig hatt enkeltprestasjoner, i alle lag, som hører med når det aller mest gledelige skal nevnes. Eksempler: Glimts Marius Lodes langskudd mot Kristiansund (runde 8), og Kristiansunds Amahl Pellegrinos teknisk nesten umulige treffer mot Strømsgodset (runde 7).

Amahl Pellegrino har vært en av Eliteseriens beste spillere denne sesongen. Han scoret blant annet et fantastisk mål i Drammen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fenomenale skudd, verdt et brøl fra sofaen, likevel litt lykketreffpreget fordi de to neppe klarer å gjenta prestasjonen.

Men en som gjentar, er Ull/Kisa-keeper Stefan Hagerup. Han gjorde det på direkte frispark mot Jerv mandag kveld, slik han tidligere har gjort det mot Skeid. Han kan det.

Jo, det skjer store ting i norsk klubbfotball for tiden. I norske TV-studioer også, i den grad vi oppfatter hvem som skriker høyest av Eurosport-ekspertene.

De skriker sikkert ikke uten grunn.