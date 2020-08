Toppserien direkte: Rosenborg kan ta over tabelltoppen

Siste innlegg

17 ′ Hjørnespark til Klepp Ny corner til gjestene. Utland mener den er sist i en Klepp-spiller, men dommer er sikker i sin sak!

16′ DEL Glimrende slått fra den polske høyrebacken, men Vårhus ruver i eget felt og vinner duellen!

15 ′ Hjørnespark til Klepp Svakt av Rosenborg, som under svakt press gir vekk et hjørnespark. Utland skal spille i støtte til Lilleås Næss, men pasningen glir ut over egen dødlinje.

14′ DEL Rosenborg angriper på høyre side. Lilleås Næss spiller vekk ballen, før Klepp overtar og roer det hele ned. Tydelig komfortable med å angripe mot etablert forsvar, gjestene.

14′ DEL Klepp har hatt ball det siste minuttet, uten å komme til avslutning.

14′ DEL Enormt energisk åpning på kampen! Klepp ut i hundre fra starten av, før Rosenborg overtok og var ekstremt nære å ta ledelsen. Få på tribunen forstod hvorfor dommer Aarland valgte å annullere, men det må ha vært fordi Vårhus var for voldsom i duellen før den annullerte scoringen.

12′ DEL Lagene har kommet til hvert sitt innlegg fra venstrekanten i løpet av det siste minuttet, men begge har endt opp hos de respektive målvaktene.

9′ DEL Enorm sjanse for Rosenborg! Blakstad kommer rundt på venstrekanten og slår et glimrende innlegg mot Utland. Hun skal bare bredside ballen i mål fra et par meters hold, men avslutningen sklir av foten og gjestene får klarert. Enormt press fra vertene nå!

7 ′ Hjørnespark til Rosenborg Kvinner Flott Rosenborg-angrep! Bragstad trer opp Utland, som finner Andreassen. Hun kombinerer med Clausen, og sistnevnte kommer til avslutning. Østenstad får blokkert og vertene får hjørnespark.

7′ DEL Rosenborg ivrige på å presse høyt når Klepp frispiller. Denne gangen lykkes de i å vinne ballen. Vårhus og Bragstad bygger opp bakfra.

6′ DEL Klepp offensive når de kommer høyt i banen. Et skudd blokkeres av Joramo, men Klepp får innkastet og befester sitt press høyt i banen.

5′ DEL God pressjobb av Clausen, men Klepp er komfortable i frispillingen. Ender etter hvert med en klarering av Bragstad, til innkast midt på banen.

4′ DEL Andreassen ser at keeper står langt ute, og forsøker et frekt skudd på utsiden av muren. Avslutningen er dog hverken presis eller hard nok til å overliste Gay.

4′ DEL Sørum skaffer vertene frispark i god posisjon ute i venstre korridor.

4′ DEL Glimrende prestasjoner av Blakstad, som rister av seg to Klepp-spillere. Motstanderne får henne nesten ut av balanse, men får avverget til et innkast høyt i banen.

3′ DEL Befriende spark fra Blakstad, som klarerer ballen godt inn på Klepp sin halvdel.

2 ′ Hjørnespark til Klepp Positiv start fra bortelaget! Frisk åpning fra Alsaker Rogde på høyrekanten.

1′ DEL Mislykket kort variant. Innlegget klareres av Bragstad.

1 ′ Hjørnespark til Klepp Gjestene får corner etter 18 sekunder!

1′ DEL Dommer Ingvild Aarland fra Malmefjorden blåser i gang oppgjøret!

Kampen har startet

DEL Etter tre strake seire og ti poeng av tolv mulige, er det vertene bookmakerne holder som favoritter. Som allerede nevnt har Klepp endt over vertene på tabellen de tre siste sesongene, og tatt med seg tre poeng fra Trondheim på sine to siste forsøk, men med et tøft kampprogram i starten av sesongen står de med null poeng på de to siste. Med 40 minutter igjen til kampstart er lagene ute til oppvarming, med behagelige 21 grader i lufta og et lett skylag på himmelen.

DEL Steinar Lein gjør én forandring på laget som vant 2-1 borte mot Arna-Bjørnar forrige helg. Lisa Marie Karlseng Utland, som ble matchvinner med sin overtidsscoring, kommer inn for Celine Emilie Nergård.

DEL Lagoppstillingene er klare! Gjestene har ett tungt fravær i Tameka Yallop, som var en av lagets beste spillere sist sesong. Hun har vært i Australia under hele corona-perioden og er fortsatt utilgjengelig. For øvrig er Hege Hansen tilbake etter å ha vært ute mot LSK i forrige kamp, ellers mønstrer Nick Lofthus sin forventede ellever.

DEL Mens det som i fjor het Trondheims-Ørn slet på nedre halvdel av tabellen, leverte Klepp nok en solid sesong i 2019 og endte sesongen på tredjeplass. Medaljen hadde dog sin bakside, og gjennom vinteren har det vært store utskiftninger i dagens bortelag. Etter fire serierunder står Klepp med fire poeng, og før runden lå de på 6. plass. Det skal legges til at de etter fem spilte serierunder vil ha møtt både LSK, Vålerenga og Rosenborg. Hjemmelaget lå på sin side på 2. plass før denne serierunden, á poeng med serieleder LSK. Overgangen fra Ørn til RBK har ført til økt interesse, mer attraktivitet for nye spillere og har så langt sett ut til å ha vært svært vellykket for trønderne.

DEL Rosenborg, i sin nåverende fasong, møter Klepp for første gang i historien, men basert på den gamle Trondheims Ørn-utgaven er dette to lag som kjenner hverandre godt. Skal man se på historikken de to lagene mellom, har ingen av de 24 siste oppgjørene endt med uavgjort. Rosenborg har vunnet 13 av oppgjørene, mens dagens gjester har tatt tre poeng ved elleve anledninger. Målforskjellen står på 31-32. Lagene har med andre ord delt poengene broderlig mellom seg de siste 20 årene, men på de to siste oppgjørene i Trondheim har Klepp stukket av med 0-1-seier begge gangene.