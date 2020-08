Eliteserien direkte: Rosenborg presser på for utligning

Odd nære! Nordkvelle legger inn, men Faye Lund kaster seg inn foran Rashani og redder - og gjør opp for et svakt utspill som førte til innlegget.

Ny kjempesjanse! Zachariassen og Dahl Reitan spiller vegg innenfor Odds 16-meter og finner Ceide som får avsluttet - skuddet går like over mål.

Der sitter den igjen for Odd! Et vakkert angrep hvor Kitolano mottar ballen i mellomrom, vrir via Kaasa til Rashani som fra venstre banker ballen i motsatt hjørne.

Lunding gjør som da han scoret - trekker seg innover i banen og mot mål fra sin venstrekant, men i stedet for å skyte forsøker han denne gangen å spille gjennom Bakenga. Pasningen er for upresis.

Det betyr at Helland må stå over neste kamp - hjemme mot Sarpsborg 08 om en uke.

Da er det pause og Odd leder fullt fortjent 1-0 etter 45 minutter i Skien. Bunnsolid gjennom hele rekka og spesielt dynamoen Kitolano har hatt noen virkelig sugende løp her. Kasper Lundings skudd fra 20 meter etter 28 minutter det som skiller de to lagene etter første omgang.

Hoff slår inn etter et godt Odd-angrep, men innlegget var det ikke så høy kvalitet over. Enkelt inn til Faye Lund.

Rashani løftes alene i bakrom, men velger å vende opp istedenfor å gå for skudd. Der burde du gått for skudd! Istedenfor får Kaasa ballen på 15 meter, men skuddet hans blokkeres.

ODD KJØRER PÅ! Igjen herlig kombinasjonsspill og Rashani ender opp med å legge farlig inn. Ingen Odd-spillere kommer på ballen, men den ender opp i returrom hvor Risa får et godt treff. Faye Lund er med på notene og redder bra. Returen der igjen ender ute hos Ruud som prøver seg med et skudd, men han treffer bare Lunding.

Bakenga vender seg herlig fri fra Valsvik! Spiller til Lunding, men dansken klarer ikke å få til verken et skudd eller innlegg. Ender med at Risa legger inn mot Bakenga, men det blir litt for langt.

