Sagosens store barndomsdrøm: – Det henger absolutt høyest

Alder: 24 (født 14. september 1995)

Idrett: Håndball

Landskamper/-mål: 105/498

Favorittposisjon: Venstre bakspiller

Draktnummer: 10

Klubb: Kiel (Tyskland)

Tidligere klubber: Paris St. Germain (Frankrike), Aalborg (Danmark), Haslum, Kolstad, Charlottenlund (Norge)

Klubbmeritter: tre seriegull med PSG, to ligacupgull med PSG, et ligagull med PSG, et seriegull med Aalborg

Landslagsmeritter: to VM-sølv (2017 og 2019), en EM-bronse (2020)