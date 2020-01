Kreft, skader og motgang: Derfor betydde den norske sensasjonsseieren så mye

Hopplandslaget har hatt et svært tøft år utenfor bakken. Dermed var den positive opplevelsen i nyttårshopprennet ekstra kjærkommen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette bilder mener landslagssjef Alexander Stöckl er et godt bevis på den gode norske lagånden. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Viljam Brodahl Aftenposten

INNSBRUCK: På utøverhotellet i Innsbruck, arrangørbyen for De olympiske leker i 1964, er smilene å se på hver eneste utøver, trener og leder i den norske troppen.

Da Marius Lindvik gikk til topps i nyttårshopprennet onsdag ettermiddag, var det en seier for hele laget. Det siste året har vært svært tøft for hoppmiljøet.

– Det betyr masse. Det betyr veldig, veldig masse ...

Det neste halvannen minuttet snakker hoppsjef Clas Brede Bråthen uavbrutt. Det er tydelig at seieren i går gikk inn på ham og kollegene.

– Det har vært en lang periode med tunge opplevelser. Jeg tror ikke Bjørn Einar (Romøren) kunne fått noen bedre påfyll før cellegiftkuren han startet på i dag, enn det som skjedde i går, sier han.

Fakta Hoppuka sammenlagt etter 2/4 renn: 1) Ryoyu Kobayashi, Japan 587,2, 2) Karl Geiger, Tyskland 580,9, 3) Dawid Kubacki, Polen 578,7, 4) Marius Lindvik, Norge 568,3, 5) Stefan Kraft, Østerrike 553,6, 6) Markus Eisenbichler, Tyskland 543,9, 7) Piotr Zyla, Polen 543,7, 8) Robert Johansson, Norge 542,1, 9) Domen Prevc, Slovenia 540,8, 10) Daiki Ito, Japan 540,7. Norske: 11) Johann André Forfang, Norge 538,7, 32) Daniel Andre Tande, Norge 320,0, 42) Sondre Ringen, Norge 220,1 (,), 43) Anders Haare, Norge 219,6 (,), 44) Robin Pedersen, Norge 207,3. (©NTB)

Smilene satt løst under torsdagens trening i Innsbruck. Her er Marius Lindvik, Robin Pedersen og Anders Håre. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

– Kjemper sitt livs kamp

I juli i fjor ble det kjent at markedssjefen for hopplandslaget, Bjørn Einar Romøren, hadde fått kreft av typen Ewings sarkom. Årlig oppdages fem til ti nye tilfeller i Norge.

– Det har vært mange utfordringer. Alle skadene og at vi har en som kjemper sitt livs kamp for øyeblikket. Det er ting som påvirker hele laget, men det vi alltid har vært gode på, er å stå i det når det blåser mest. Da står vi sammen som et lag og kjemper vår kamp, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Den triste nyheten har, i tillegg til en rekke alvorlige skader, gjort det ekstra viktig for laget å holde sammen:

Kenneth Gangnes ble tvunget til å legge opp i desember 2018. Han var utsatt for flere alvorlige skader i lang tid.

Daniel-André Tande fikk store deler av forrige sesong spolert etter en kneskade.

I fjor sommer kom det frem at Bjørn Einar Romøren hadde fått kreft. Han er ansatt som markedssjef for hopplandslaget.

Anders Fannemel røk korsbåndet og menisken etter et fall i juli. Det ville i utgangspunktet holde ham ute i ni måneder, men i oktober måtte han gjennom en ny operasjon som satte ham ytterligere seks uker tilbake.

Thomas Aasen Markeng røk korsbåndet i desember. Han er forventet å være borte fra hoppbakken i ett år.

I juli fikk Bjørn Einar Romøren kreftbeskjeden. Det har gått inn på hele laget. Foto: Stian Lysberg Solum

Gir en trygghet

Stöckl trekker frem et bevis på den norske lagånden. Da Lindvik hadde hoppet ned Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen til seier, ble han først omfavnet av Johann André Forfang, og deretter resten av laget.

– Du må bare se på bildene. Lindvik står på sletten og Forfang gleder seg som et lite barn over at det er «en av oss» som vinner, forteller han.

Robert Johansson mener lagets største styrke er nettopp samholdet. Samtidig mener han seieren til Lindvik gir en trygghet. Da vet han at det som gjøres hver eneste dag, er godt nok til å slå verdenseliten.

– Det som er kult med dette er at vi har flere utøvere som er kapable til å vinne hopprenn. Det gir en trygghet i laget, selv om vi har fått noen slag i trynet. Vi føler helt klart med dem som er skadet og håper disse tingene kan motivere de hjemme, sier 29-åringen.

Landslagssjef Alexander Stöckl er stolt over den norske lagånden. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

– Hele Norge vant

Johansson ligger på en foreløpig 8.-plass i sammendraget i Hoppuka etter to renn. Det gjør at han er på skuddhold til en meget god plassering før konkurransene i Innsbruck og Bischofshofen.

For Daniel-André Tande har Hoppuka vært tøffere. Han har slitt med å få ut sine beste hopp. I den perioden har støtten fra laget vært ekstra betydningsfull.

– Hopp er en individuell idrett, men jeg mener at uten et lag rundt deg vil du ikke lykkes som individuell utøver heller, forteller han.

Kongsberg-gutten smiler når han tenker tilbake på Lindviks seier. Lagets glede kjente hovedpersonen selv tett på kroppen.

– Det er veldig morsomt at det er noe hele laget synes er gøy. Nå er vi i toppen igjen. Det er ikke bare jeg som vinner dette her, det er hele Norge som vant, sier Lindvik som nå er på 4.-plass sammenlagt i Hoppuka.

Publisert: Publisert 2. januar 2020 17:59 Oppdatert: 2. januar 2020 18:46