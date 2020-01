Nå starter kampen om å få vise Premier League etter 2022. Dette sier TV 2, NENT og Discovery.

TV 2 har hatt de norske rettighetene til Premier League siden 2010. Nå må kanalen ut i ny budrunde for å beholde rettighetene til ligaen.

TV 2 må ut i ny budrunde for å beholde rettighetene til Premier League etter 2021–22-sesongen. Det kan bli dyrt, om de skal fortsette å vise slike scener til norske seere. Foto: Toby Melville / X90004

TV 2 har rettighetene til Premier League ut 2021–22-sesongen. Allerede nå må kanalen ut i en ny kamp for å beholde de norske rettighetene til en av verdens beste fotballigaer fra og med 2022–23 sesongen.

Ifølge nettstedet Sports Media Business er fristen for å legge inn bud på de nordiske rettighetene til Premier League satt til 29. januar. Dermed har ulike aktører kun tre uker på seg til å bestemme om de ønsker å sikre seg rettighetene til ligaen.

Til Kampanje gir administrerende direktør Olav Sandnes sterkt uttrykk for at kanalen ønsker å beholde rettighetene.

– Jeg kan ikke kommentere eventuelle rettighetsprosesser eller buddokumenter, men det jeg kan si er at vi har et sterkt ønske om å fortsatt videreutvikle den rettigheten i Norge. Det er av de rettighetene vi får veldig mye komplimenter for måten vi har håndtert og vi har kjent et stort ansvar for å forvalte dem på en god måte og det har vi et sterkt håp om å også kunne ta videre, sier Sandnes til Kampanje.

Sjefredaktør i TV 2, Olav Sandnes. Foto: Eivind Senneset

Ønsker å beholde rettighetene

Ifølge mediehuset strekker den nye rettighetsperioden seg over hele seks år. Rettighetspakken vil koste fire milliarder kroner. Forrige periode varte i tre sesonger.

På spørsmål om TV 2 planlegger å legge inn et bud på Premier League-rettighetene, sier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand dette til oss:

– Generelt er vi interessert i å ha gode sportsrettigheter i TV 2. Vi ønsker alt godt innhold til TV 2, men vi kommer ikke til å kommentere enkeltrettigheter, sier Willand.

Willand ser for seg hard konkurranse om rettighetene fra andre aktører.

– Jeg har sluttet å spå noe i dette markedet. Vi vet jo på generelt grunnlag at det er økende konkurranse for attraktive rettigheter, som Premier League. Vi er forberedt på hard konkurranse på alle rettigheter. Så er vi bevisst på at vi ikke eier, men leier rettighetene hver gang vi har dem. Vi jobber for å levere et så godt produkt som mulig til alle som følger oss, sier kommunikasjonsdirektøren i TV 2.

– Hvor mye vil det koste kanalen å sikre seg rettighetene for 2022–23-sesongen og utover?

– Dette dreier seg om store penger, mer er det ikke å si om det, svarer Willand.

Konkurrentene er tause

Andre aktører som kan være interesserte i rettighetene er Discovery og NENT-group. Discovery har i dag rettighetene til Eliteserien, som går ut etter 2022-sesongen. NENT har på sin side rettighetene til Premier League i Sverige, Danmark og Finland.

Discovery ønsker ikke å si noe om Premier League-rettighetene er interessante om dem, eller om de har planer om å legge inn et bud.

– På generelt grunnlag er vi interessert i alle sportsrettigheter som kan være lønnsomme for kanalen. Vi ønsker ikke å kommentere enkeltrettigheter, sier Discovery-sjef Tine Austvoll Jensen.

Heller ikke NENT-group ønsker å kommentere saken.

– Vi er blitt informert av Premier League at en prosess nå er åpen angående rettighetene etter 2021–22-sesongen. Akkurat nå går vi gjennom materialet, og utenom det kommenterer vi ikke nåværende eller fremtidige forhandlinger, sier Tobias Gyhlénius, kommunikasjonssjef i NENT.

