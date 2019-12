Tidligere Carlsen-hjelpere med klar spådom: – Han vinner lynsjakken også

Stormester Jon Ludvig Hammer er overrasket over hvor overlegen Magnus Carlsen var i hurtigsjakk-VM. Han ser ikke at noen kan stoppe ham i lynsjakk.

Magnus Carlsen tok sin 11. VM-tittel da han vant hurtigsjakk-VM lørdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Med spill fra en hylle ingen andre i sjakkverdenen nådde opp til på siste dag, sikret Magnus Carlsen sin 11. VM-tittel totalt da han ble verdensmester i hurtigsjakk lørdag.

Stormester Jon Ludvig Hammer har tidligere vært VM-sekundant for Carlsen. Under årets mesterskap er han VG-kommentator. Der har han kommentert partier hvor Carlsen har feid verdenseliten av brettet.

– Jeg synes han har vært helt fantastisk. Han har spilt bra fra dag én. Han viste at når han først kommer godt i gang, så er det ingen som kan stanse ham, forteller Hammer.

Overrasket over hvor god Carlsen var

På spørsmål om hva som har imponert ham mest, klarer ikke Hammer å trekke frem ett spesielt øyeblikk. Det var for mange.

– Han holdt på å utspille Maxime Vachier-Lagrave med svarte brikker, så slo han Levon Aronian med et helt fantastisk parti etter å ha ofret en bond. Og han slo Sjakhrijar Mamedjarov ved å få han til å se ut som en juniorspiller. Det er så mye som er imponerende, og summen er en overlegen seier i mesterskapet, oppsummerer han.

– Han drepte litt spenningen når han hadde ett og et halvt poengs ledelse to runder før slutt. Det er særdeles uvanlig.

– Er du overrasket over at han har vært såpass overlegen?

– Ja, jeg er overrasket. Jeg synes Magnus tradisjonelt sett har strevd litt i hurtigsjakken, sier Hammer og viser til at Carlsen har tapt første parti i hurtigsjakk-VM siden 2014.

I årets utgave startet han med en knusende seier over Azamat Utegalijev fra Kasakhstan.

Stormester Jon Ludvig Hammer mener Carlsens dominans i hurtigsjakk-VM er uvanlig. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Simen Agdestein kjenner Magnus Carlsen godt og var trener for sjakkstjernen i flere år. Han er ikke like overrasket over prestasjonen til sin tidligere elev.

– Dette var overbevisende. Men det er ikke særlig overraskende, for Magnus er den beste og i god form, helt åpenbart. Det er heller ikke sånn at det kommer gratis. For eksempel bølget partiet mot Levon Aronian frem og tilbake. Det er små marginer, sier Agdestein.

Carlsen selv sier at han har slitt i hurtigsjakk de siste årene. Forrige gang han ble verdensmester, var i 2015.

– Hva er det som gjør at han vinner igjen?

– Det har sammenheng med at han har jobbet bra med sjakken i det siste. Han har jobbet med Daniil Dubov (verdensmester i hurtigsjakk i 2018) som sekundant, og vi kunne se noen spor av det.

Simen Agdestein mener man kunne se spor av samarbeidet med Daniil Dubov i Carlsens spill. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Tror på seier i lynsjakk

I øyeblikket er dermed Magnus Carlsen regjerende mester i lang, hurtig- og lynsjakk. Men allerede søndag starter VM i lynsjakk. Det mesterskapet har Carlsen vunnet to år på rad.

Etter suksessen i hurtigsjakk-VM, tror Hammer nå at Carlsen vil fortsette storspillet med kortere betenkningstid.

– Jeg tenker at Magnus har klart å bli verdensmester i lynsjakk selv når han har vært skuffet etter hurtigsjakken. Jeg tenker at selvtillit ikke er dumt, sier Hammer.

Hammer understreker at ved kortere tenketid blir også nivåforskjellen på spillerne enda mer synlig.

– Jeg tror det bare vil gi han ekstra «boost». Jeg tror han vinner lynsjakken også, konstater han.

Simen Agdestein er enig i Hammers spådom.

– Han er åpenbart en stor favoritt, men det er veldig små marginer. Det er ikke slik at Magnus bare cruiser inn til seier.

– Spiller han med lavere skuldre etter seieren i hurtigsjakk?

– Jeg tror absolutt det, han spiller totalt fri for press og er i angrepsposisjon. Selvtillit er veldig viktig, vi ser at mange av konkurrentene spiller forferdelig dårlig mot Magnus.

