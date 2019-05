Layouni glitret med hattrick da Glimt knuste LSK

Svensken ble hentet til Bodø fra Elverum foran denne sesongen, og vingen har ikke skuffet.

Mot Lillestrøm scoret han sitt andre, tredje og fjerde mål i Eliteserien.

– Dette var en bra match av oss, og i dag var jeg effektiv. Det er fantastisk gøy å score tre mål, sa Layouni til Eurosport.

Nummer én og 1-0 kom 14 minutter ut i 1. omgang. Philip Zinckernagel prøvde å tråkke seg igjennom, men ballen havnet via det som virket som et LSK-bein til Layouni. Han skrudde ballen elegant i en bue over LSK-keeper Marko Maric høyt oppe i det lengste hjørnet med høyrefoten.

2-0 sto Geir André Herrem bak i det 34. minutt. Fredrik André Bjørkan spilte fri Herrem, og den sterke rogalendingen ristet av seg all motstand og kjempet seg helt inn før han satte ballen lavt inn bak Maric. Herrem har scoret tre mål så langt i Eliteserien.

Herjet

Rett før pause kom nummer tre. Håkon Evjen, som for anledningen var flyttet inn som indreløper fra sin mer vante kantrolle, tok tak i ballen på midten, og selv med tre Lillestrøm-spillere på ryggen av seg klarte han å spille fri Layouni som scoret sitt andre for dagen, denne gangen med venstrefoten.

Både Layouni og Glimts motsatte kant, Zinckernagel, var svært gode i de første 45 minuttene, og det stanset ikke der.

Knapt sju minutter var spilt av 2. omgang da Glimt gikk opp i 4-0. Layouni snappet opp en retur etter et tverrliggerskudd og holdt lekestue innenfor 16-meteren før han scoret sitt tredje for dagen. Der viste Layouni at han har en teknikk godt over gjennomsnittet. Lillestrøms forsvarsspillere ble lurt trill rundt før Layouni scoret lekkert.

2.-plass

Tre nye poeng til Bodø/Glimt gjorde at de klatret til 2.-plass på tabellen. Det er tre poeng opp til serieleder Molde.

– Først og fremst var dette en lagseier, men det var gøy å se at Amor scoret tre mål. Vi spilte en godt gjennomført kamp. Vi var solide offensivt, sa Glimts trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Glimt tok seg også videre i cupen tidligere i uka og viser at formen er på plass. Klubben åpnet med tre strake seirer, og etter seieren til Lillestrøm er de oppe i 13 poeng. Glimt holder 2.-plassen med bedre målforskjell enn Odd på 3.-plass.

(©NTB)