TUIL kom tilbake fra 0–2, men tapte likevel. Slik var kampen:

Slutt på TUIL Arena. KFUM vinner 3–2.

90+3.min: Tiden renner ut for TUIL.

90.min: Det legges til fire minutter. Braathen flyttet opp på topp for TUIL. Det samme er Breimyr og Lorentzen. Skal slås langt nå.

89.min: Gule kort til Hammer og frispark til TUIL på ca 35 meter. Kristoffersen skyter høyt over.

87.min: KFUM med en bra mulighet, men skuddet går over.

86.min: Trygve Kristoffersen kommer inn til sin TUIL-debut. Erstatter Andersen.

85.min: Frispark til TUIL ute til høyre.

84.min: Mawa forsøker seg fra distanse. Ikke langt unna at han får sitt hat-trick.

83.min: TUIL sliter med å få tak i ballen.

80.min: Kan TUIL komme tilbake nok en gang? Virker litt slitne TUIL-guttene.

78.min: KFUM angriper på høyre, slår inn og Mawa setter inn sin andre scoring fra kort hold.

2–3. KFUM tilbake i ledelsen.

77.min: KFUM virker hakket hvassere enn TUIL for øyeblikket, uten at de skaper de store sjansene.

73.min: Helt åpent hvordan dette vil ende. Begge lag virker å være lysten på tre poeng.

70.min: Tounekti drar en tunnel og skaffer TUIL frispark i god innleggsposisjon. Klareres til corner.

69.min: KFUM virker å ha ristet av seg det verste sjokket etter å ha gitt bort en tomålsledelse og begynner å feste et visst grep om kampen igjen.

65.min: Breimyr og Lorentzen roter. Braathen får ryddet unna til corner.

63.min: Nok et gult kort til TUIL. Breimyr denne gangen.

62.min: Corner til TUIL.

59.min: Ringberg ligger nede med skade. Det siste TUIL trenger nå er flere skader. sebastian Tounekti kommer inn for Ringberg, som må gi seg. Agouda går ut for KFUM, Kastrati kommer inn.

58.min: KFUM virket å ha full kontroll på kampen i starten av 2.omgang, men nå er vi altså like langt. Imponerende av TUIL.

55.min: Et strålende TUIL-angrep ender med at Håvard Lysvoll skyter i mål fra 16-meter.

2–2! TUIL utlikner.

53.min: Ny corner til TUIL.

52.min: Meget viktig redusering for TUIL.

1–2! Gabriel Andersen header inn reduseringen

50. min: Kjæve jobber frem en corner til TUIL.

49.min: Hittil er kampbildet likt det vi så i første omgang. KFUM styrer.

47.min: Gult kort til Lorentzen som stopper Mawa på full fart fremover.

46.min: Vi er i gang igjen. Adrian Sandbukt kommer inn for Vegard Lysvoll.

Pause på stillingen 0–2.

45.min: Nok en corner til bortelaget.

43.min: Nytt frispark til KFUM i brukbar innleggsposisjon.

41. min: Corner til TUIL.

39. min: Innlegget heades i mål, men annulleres for offside. Rett etterpå kontrer TUIL og kommer fire mot tre, men skuddet til Kristoffersen tar innom en motspiller.

39.min: Braathen lager frispark i god innleggsposisjon.

37.min: TUIL har fremdeles ikke skapt en målsjanse. Gult kort til Gabriel Andersen.

34. min: Frispark til KFUM i skuddposisjon. Ender med corner.

32. min: TUIL-keeper Nilsen roter en enkel heading mellom beina. Den kan kun ha vært få centimeter unna fra å være over streken. TUIL og Nilsen heldige.

30.min: Lenge igjen, men TUIL bør nok helst ha en redusering før pause. Lite som tyder på at den er nært forestående.

28.min: Nok en corner til KFUM.

27. min: TUIL første avslutning på mål fra Andersen. Ufarlig.

25.min: Kristoffersen skyter via en motstander. Corner til TUIL.

23.min: TUIL ser ut som et lag blottet både for selvtillit og kvalitet for øyeblikket.

0–2. Corneren ender med at KFUM dobler ledelsen. Moses Mawa er målscorer.

22.min: Corner til KFUM.

20.min: Gult kort til Vegard Lysvoll.

19.min: Corner til TUIL.

17.min: KFUM ruller pent opp og Øby skrur ballen i mål fra snaue 20 meter.

0–1. KFUM scorer.

15. min: Mange enkle pasningsfeil fra TUIL så langt.

13. min: KFUM er kjent som et spillende lag og har vært bedre enn TUIL hittil.

10.min: Sjelden man ser TUIL med såpass lite ballinnehav på hjemmebane.

8.min: Fortsatt bortelaget som styrer

5.min: Enorm mulighet for KFUM. Breimyr gir bort ballen, men Nilsen redder fra Moses, som burde satt inn 0–1.

4.min: Det er bortelaget som har kommet bestr i gang.

2.min: Brukbar mulighet for KFUM. Ender med corner.

1. min: Vi er i gang på TUIL Arena! Dessverre temmelig glissent på tribunen.

Mest kjent hos hjemmelaget er kanskje spissen Moses Mawa som var på prøvespill hos TIL i vinter, uten å få kontrakt. Spissen står med fire mål hittil denne sesongen.

Thomas Kind Bendiksen var usikker før kampen og er på benken fra start.

TUIL stiller med følgende lag: Theodor Nilsen, Thomas Braathen, Henrik Breimyr, Robin Lorentzen, Håvard Lysvoll, Tomas Kristoffersen, Håkon Kjæve, Lars Henrik Andreassen, Sander Ringberg, Gabriel Andersen og Vegard Lysvoll.

Før kampen: TUIL ligger sist på tabellen med kun ett poeng etter syv spilte kamper. Hjemmelaget er altså i alvorlig poengnød, men fikk i hvert fall en liten opptur med cupavansement mot Harstad i midtuken.

KFUM har startet sesongen godt og ligger på en 6.-plass med 13 poeng.