Trolig farvel med nedrykk. Nå må Hjelmseth tenke VM.

Stabæk-Arna Bjørnar 0–1:

Ingrid Hjelmseth, Norges beste målvakt, har stått last og brast med en klubb som er på sin største nedtur.

Stabæk - og landslagets - førstekeeper klarte heller ikke å vinne i den 9. serierunden under topplagenes superhelg i Oslo på Intility Arena. Bærumslaget har ett poeng så langt i sesongen.

De siste ukene har virkelig vært labre for et lag som pleide å dominere i toppen. Nå ligger dobbeltmesterne fra 2013 helt sist med ett poeng.

Nedrykk ser ut til å være vanskelig å unngå. Denne sesongen skal dessuten to lag ned, og det tredje siste må spille kvalifisering. Fra kommende sesong er det kun ti lag som får spille i den øverste divisjonen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Derfor var det spesielt viktig å skaffe seg en seier mot Arna-Bjørnar, men det var Emilie Nautnes som sørget for at bergenslaget fikk mål drøye ti minutter før pause. Et godt plassert skudd nede i keepers høyre hjørne, prøvde Ingrid Hjelmseth å strekke seg etter. Det gikk ikke.

– Allerede i fjor så vi at Stabæk ikke var uoverkommelig, og så har vi lagt merke til at de har underprestert i år, sier Rikke Nygard. Hun ble kåret til banens beste.

18-åringen, som er på U 23-landslaget, likte at bergenserne skapte mye sjanser.

– Det er en stor bane og det kler oss som er et spillende lag.

Har fikk nok å gjøre

Tidligere sto Hjelmseth ofte uvirksom i mål. Nå har hun virkelig fått mye å ta seg av. Det kan bli viktig med tanke på VM.

– Én ting er at vi slipper inn et mål, men vi skaper veldig lite. Da er det vanskelig å vinne fotballkamper, sier Stabæks målvakt. Hun legger til:

– Vi kaver i ingenmannsland og gir bort veldig mye dødballer. Da blir det vanskelig å vinne. Stabæk har n jobb å gjøre. Klubben var først ute, men har ikke helt hengt med i timen.

Den trofaste nøkkelspilleren innrømmer at det har vært tungt de to siste sesongene. Det skyldes blant annet at syv veldig lovende spillere, som var med i førsteelleveren, har gått til andre lag.

Selv har hun valgt å bli, selv om hun fint kunne ha tatt veien til andre klubber.

Mye av grunnen er én mann.

– Så lenge jeg har Norges beste keepertrener har det ikke vært noen grunn til å bytte klubb, sier hun.

Har opprettholdt nivået

Espen Granli er mannen hun peker på. Han har vært i klubben siden 2012, og er keepertrener både på dame- og herrelaget i Stabæk. Han og Hjelmseth har samarbeidet i syv sesonger.

Veteranen har klart å holde sitt høye nivå, selv om de foran henne har slitt på banen.

– Jeg har i alle fall hatt nok å gjøre, ler Hjelmseth, som utgjør stammen sammen med Siri Grøneide Nordli og Melissa Bjånesøy.

– Vi er de som er igjen fra tiden da Stabæk var virkelig gode.

Fakta: Historien 13. april 2009 spilte Stabæk sin første kamp i Toppseriekamp. 1.321 tilskuere møtte opp på Nadderud og fikk se Stabæk vinne 2–0 over regjerende seriemester Røa. Det første Toppseriemål ble scoret av Maiken Papé 21 spillere har vært på landslaget i årenes løp. To gull i serien og tre i cupen er det gjeveste. Har færrest baklengsmål en én sesong med 12 lag. Stabæk hadde 8. Færrest baklengsmål på hjemmebane i en sesong har Stabæk fra 2010-sesongen med null. Flest hjemmekamper på rad uten baklengsmål, – 15. Fra og med første serierunde 2010 til og med syvende serierunde 2011.

Uten solid økonomi forsvinner spillere

Årsaken til at Stabæk er nederst på tabellen, etter år med gull i serien og cupen, og spill i Champions League så sent som i 2015, er økonomi. Stabæk har ikke klart å matche tilbudene til andre klubber. Derfor forsvant de beste unge ut, de som skulle overta da den eldste generasjonen ga seg.

– Det har heller ikke vært penger til å hente erstattere. Nå blir det å utvikle unge spillere og ha fokus på å utvikle oss som lag. Dette er en annen utfordring enn det vi har vært vant til, men vi lærer av det også, sier førstemålvakten.

– Hvorfor har du valgt å bli?

– Du har en ære og et hjerte i klubben. Det viktigste er at jeg synes fotball er gøy, og så finner jeg ingen andre som er bedre som keepertrener enn Espen. Han er det viktigste årsaken til at jeg er blitt i klubben.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Alt startet i 2009

Hjelmseth har vært med fra start i 2009, da Asker og Stabæk ble slått sammen. Den gangen overtok Stabæk plassen til Asker i toppserien.

Hjelmseth fra Skjetten på Romerike, som hadde spilt to sesonger i Asker, ble med videre.

Nå er hun inne i sin siste sesong i norsk toppfotball, med mindre det skjer noe spesielt. Kontrakten med Stabæk går ut når sesongen er over.

Avskjeden kommer til å bli vemodig, ikke minst hvis laget må ned i 1. divisjon.

Men først er det VM i Frankrike. Seriekampen mot Arna Bjørnar var derfor den siste på lenge. Landslaget møtes til precamp 20. mai, og deretter går det slag i slag. Første kamp går mot Nigeria 8. juni.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Fikk ikke til generasjonsskiftet

Trine Rønning, som har spilt 186 landskamper, og som ga seg i 2016, spilte også for Stabæk de siste årene. Trønderen var en bauta i klubblaget i mange år, men betrakter nå laget fra utsiden.

– Det er ikke så lett å si hva som har gått galt, men det har nok sviket i arbeid over tid. Når du har mange landslagsspillere, og de blir eldre, må du inkludere de unge i troppen. Det er selvsagt ikke lett når den generasjonen som skulle ta over forsvinner, sier Rønning.

Hun tenker på Victoria Ludvigsen, Stine Reinås og Nina Kjørum, som gikk til andre klubber for halvannen sesong siden. Foran denne måtte Stabæk si farvel til fire spillere: Kelly Fitzgerald (dro hjem til USA), Heidi Ellingsen LSK), Andrea Willmann (Arna-Bjørnar og Synne Jensen (Røa)

Rønning er fortsatt i fotballen, men da som spillerutvikler i Telemark Fotballkrets. Hun har flyttet til Porsgrunn.

– Det er trist å se at Stabæk ikke får det til. Klubben må prøve å bygge opp et nytt lag igjen, er hennes mening.

Arna Bjørnars Emilie Nautnes, moldenseren som scoret det eneste målet, skal også til VM, samen med lagets målvakt Oda Maria Hove Bogstad.

I likhet med lagvenninnen Helene Gloppen mener Nautnes at alt er blitt mer profesjonalisert i kvinnefotballen. Det som holdt før, holder ikke lenger.

Gloppen legger til:

– Dessuten er det oftere spillere som flytter på seg.

Arna Bjørnar har også opplevd spillerflukt, blant annet til Sandviken. Gloppen gikk den andre veien for tre sesonger siden. 25-åringen hadde da spilt seks-syv sesonger i naboklubben.