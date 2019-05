Manchester City slo tilbake og lekte seg til nytt gull. Liverpools ventetid går inn i sitt 30. år

Brighton – Manchester City 1–4, Liverpool – Wolverhampton 2–0

Til slutt ble det slik de fleste hadde spådd: Med ett poengs margin tok Manchester City sitt fjerde seriemesterskap på syv sesonger. Liverpool hanket inn hele 97 poeng, og det ville vanligvis gjort rødtrøyene til klare mestere.

Men mot Pep Guardiolas seiersmaskin var det akkurat ikke nok. Søndagens trepoenger var Citys 14. på rad. Spenningen var utløst for godt da Riyad Mahrez dunket inn 3–1-målet etter litt over en time.

– Jeg synes dette var den vanskeligste og mest tilfredsstillende Premier League-seieren. Liverpool har vært fantastiske. Det var ingen som fortjente å tape, men jeg er så glad på klubbens vegne. Vi har en utrolig vilje, sa City-kaptein Vincent Kompany til Sky Sports og fortsatte:

– Jeg hørte Brighton-fansen synge at det var 1-0 til Liverpool, men vi har gjort dette før. Vi skapte sjanser og fant åpninger. Selv om banen var treig, var vi fantastiske.

Klopp: – Kunne ikke gjort mer

Mohamed Salah fant trøst i at Liverpools poengfangst er den tredje beste i engelsk toppfotball noensinne.

– Vi tapte bare én kamp hele sesongen, ga alt og fikk 97 poeng. Vi vil kjempe om tittelen igjen neste sesong, sa Liverpool-spissen til Sky Sports.

– Folk sier kanskje at vi kunne gjort ditt og datt, men egentlig ikke. Jeg tror ikke vi kunne gjort noe mer. City var heldige i perioder, og vi var heldige i perioder. Det handlet mer om å henge med og ha troen, og det var det vi gjorde, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Når motstanderen er City, er det vanskelig. De kunne blitt kvitt oss, og vi kunne blitt kvitt dem. Det å komme på 2.-plass er ikke det jeg ønsket, men vi må se på det som det første steget for denne klubben. Vi har tre uker til å forberede oss til Champions League-finalen. La oss gi det et forsøk, sa tyskeren videre.

Liverpool gjorde tidlig sitt for å legge press på rivalen. I det 17. minutt bredsidet Sadio Mané inn 1–0 på et lavt innlegg fra Trent Alexander-Arnold. Dermed var Merseyside-klubben på tabelltoppen i siste serierunde for første gang i Premier League-æraen.

Jubelen på Anfield nådde nye høyder da nyheten om Brightons ledermål sprakk etter 27 minutter. På en glitrende Pascal Gross-corner smadret Glenn Murray alle i duellen ved første stolpe og styrte ballen i nettet.

Fakta: Ti siste Premier League-mestere 2018/19: Manchester City 2017/18: Manchester City 2016/17: Chelsea 2015/16: Leicester 2014/15: Chelsea 2013/14: Manchester City 2012/13: Manchester United 2011/12: Manchester City 2010/11: Manchester United 2009/10: Chelsea.

Slo hardt tilbake

Men kun 83 sekunder senere slo Manchester City resolutt tilbake. Sergio Agüero har det med å score i de store anledningene, og årets ligaavslutning var ikke noe unntak. Med en hælflikk ble han spilt gjennom av David Silva og satte ballen iskaldt mellom beina på Brighton-keeper Mathew Ryan.

Ti minutter senere var kampen på sørkysten snudd. Etter et hjørnespark løp Aymeric Laporte seg fri fra Murray, og med en enorm spenst nikket stopperen inn Citys ledermål.

På Anfield spilte Wolverhampton seg mer inn i kampen jo nærmere den kom pause. Leander Dendoncker slo til med et skremmeskudd da han knallet til og traff tverrliggeren.

Fakta: Manchester City Stiftet: 1880 Bane: Etihad Stadium (kapasitet: 55.097) Manager: Josep Guardiola Eier: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan Meritter, serietitler: 6 (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019) FA-cupen: 5 (1904, 1934, 1956, 1969, 2011) Ligacupen: 6 (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019) Cupvinnercupen: 1 (1970).

Fakta: Liverpool Stiftet: 1892 Bane: Anfield (kapasitet: 54.074) Manager: Jürgen Klopp Eier: Fenway Sports Group Meritter, serietitler: 18 (1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990) FA-cupen: 7 (1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006) Ligacupen: 8 (1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012) Serievinnercupen/Champions League: 5 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005) UEFA-cupen: 3 (1973, 1976, 2001).

Ble delt toppscorer

City var kvitt nervene for godt etter 63 minutter. Da ordnet Mahrez en to måls luke til gjestene, og derfra og ut så de seg aldri tilbake. Drøyt ti minutter senere la nemlig Ilkay Gündogan på til 4–1. Ryan kastet seg ut i full strekk, men til ingen nytte.

I Liverpool sørget Mané for å bli delt toppscorer i Premier League sammen med Arsenal-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang. Senegaleseren tok seg opp i 22. seriemål da han stupheadet inn 2–0. Igjen fikk han nettsus på et innlegg fra Alexander-Arnold.

Med søndagens triumf ble Manchester City første lag til å forsvare Premier League-tittelen siden byrival United gjorde det i 2009.

Liverpool må tåle å gå inn i sitt 30. år uten en ligatittel.

– Dette Manchester City-laget er noe helt spesielt. Du kan forstå at Liverpool-spillerne og manageren er skuffet når de ser tilbake på sesongen. De skulle ønsket å ha noe å vise til, sier Liverpools forsvarslegende og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher og la til:

– Liverpool har en manager som er en optimist. Han vil føle at laget kan utfordre igjen neste sesong. Men om City får 96, 98, 100 poeng, vil det bli vanskelig.