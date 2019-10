En av disse to blir årets ildsjel - stem frem din favoritt

KRISTIANSAND: – Det var en hyggelig melding å få. Takk til alle som har stemt, og som ser meg og gir meg tillit, sier Inger Steinsland.

Hun er nå er én av to som kan vinne Folkets Idrettspris under Idrettsgallaen i Aquarama førstkommende lørdag. Jon Magnus Dahl (54) fra Kristiansand Cykleklubb er den andre, av de opprinnelige fem kandidatatene, som har gått videre.

– Du verden. Det var gøy. Da må jeg kjøpe dress da, er reaksjonen til Dahl.

– Det vil først og fremst bety to ting. Det er en arkjennelse av at samarbeid i klubber er viktig. Så er det en vekker. Vi som sitter i rullestol kan brukes til noe vi også, sier Dahl.

Slik stemmer du: Lesere kan stemme fram sin favoritt ved å sende sms til 03811, og skriv «ILDSJEL», samt en bokstav, avhengig av hvem du stemmer på. «ILDSJEL A», hvis du stemmer på Inger Steinsland, eller «ILDSJEL E» om du stemmer på Jon Magnus Dahl.

«ILDSJEL A»: Inger Steinsland «ILDSJEL E»: Jon Magnus Dahl

Avstemningen varer fram til fredag 1.november klokka 09.00.

PS: Kun én stemme teller per telefon.

Den med flest stemmer utropes til vinner under Idrettsgalla Sør i Aquarama lørdag.

Født: 9. august 1949

Sivil status: Alene, mor til Svein (45) og Christine (42)

Bosted: Lund

Klubb: KIF Fridrett

Idrett: Friidrett

– Inger er et ja-menneske som jobber nesten døgnet rundt, ikke bare for KIF, men til det beste for hele friidrettskretsen. Hun er et raust menneske som er opptatt av at alle skal bli sett uavhengig av nivå, alder og ambisjoner. Hun er en drivkraft som stadig påtar seg arrangement, nå seinest i sommer da hun var leder for Nordic Match og i 2021 skal hun være leder for hoved-NM i Kristiansand. Det er mange ildsjeler rundt forbi, men Inger er en ildsjel som har stått på kontinuerlig over flere tiår, sier Svend Tore Breilid i KIF.

Født: 20. Mai 1965

Sivil status: Gift med Ingunn Kiledal Dahl, far til Helene (27), Herman (26), Marie (22) og Marte (22)

Bosted: Voiebyen i Kristiansand

Klubb: Kristiansands Cykleklubb (KCK)

Idrett: Sykling

– Jon Magnus kom inn i KCK da sønnen Herman begynte å sykle på midten av 2000-tallet. Den gang var sykkelsporten helt ukjent for ham, men siden har han vært et nav i klubben både når det gjelder å rekruttere barn og unge og i å løfte utøvere mot verdenstoppen. Det er mye takket være ham at vi har kunnet drive et elitelag i år etter år. I tillegg har han nylig tatt initiativ til å starte ei paragruppe (fysisk funksjonhemmede) i KCK, sier Jan Fredrik Stiansen, daglig leder i KCK.

Fakta om Folkets ildsjelpris:

To priser, én i Vest-Agder som kåres av Fædrelandsvennens lesere og én i Aust-Agder som kåres av Agderpostens lesere.

Idrettslag på Sørlandet har nominert kandidater.

Kriteriet for å vinne er at vedkommende over tid skal ha lagt ned en ekstraordinær frivillig innsats for sitt idrettslag.

En jury fra Los, Agder Idrettskrets og Fædrelandsvennen har plukket ut fem kandidater i Vest-Agder, mens tilsvarende er gjort i Aust-Agder.

Deles ut førstkommende lørdag

