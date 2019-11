Flytrøbbel for United-supportere på Gardermoen: – En haug med rasende folk her

Ole Gunnar Solskjærs menn møter Partizan Beograd på Old Trafford torsdag kveld. Europa League-kampen har avspark klokken 21.

På Oslo lufthavn Gardermoen skulle flere United-supportere ta SAS-flyet som etter planen skulle lette klokken 10.55 torsdag formiddag. Men slik gikk det ikke.

– Vi fikk høre at dette flyet kom fra London. Før avgang der lyste en lampe som indikerte at den ene flydøra ikke var igjen, selv om den faktisk var det. Men vi fikk beskjed om at problemet var løst, sier Lars Morten Olsen.

Han er redaktør i medlemsbladet United-Supporteren, og anslår at det var opp mot 100 United-supportere som skulle ta flyet og dra på kamp torsdag.

– Fortvilende dag

Da SAS-flyet taxet ut på Gardermoen, så oppsto samme problem igjen, ifølge Olsen.

– Flyet fikk ikke lov til å ta av. Vi satt i flyet i to timer før vi måtte gå ut, sier han.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS opplyser at det ble satt opp ny avgangstid klokken 16.45 torsdag ettermiddag. Den siste informasjonen vi har fått er at flyet har fått enda en ny avgangstid – klokken 17.40.

Les Johansens forklaring på problemene lenger ned i saken.

Tromsøværingen Jørn Hagen var også blant dem som måtte vente i over seks timer på Gardermoen i dag. Sammen med sønnen Gustav (14), Bjørn Litveit Hansen og hans sønn Aksel (14) kom han til Oslo onsdag kveld for å være sikker på å rekke avgangen klokken 10.55 torsdag formiddag.

– Det har vært en fortvilende dag. Det skaper frustrasjon, sier Jørn Hagen.

Han er svært misfornøyd med den manglende informasjonen fra flyselskapets side.

– Det kommer hele tiden ny informasjon om at det kommer ny informasjon. Så sender de noen SAS-ansatte som ikke aner hva det går ut på, og som må stå der å ta imot all frustasjonen til passasjerene. Dette er elendig serviceinnstilling fra SAS, sier Hagen.

– Utrolig dårlig

Jørn Hagen forstår ikke at det ikke ble iverksatt alternative løsninger på et tidlig tidspunkt.

– De kunne funnet en reserveløsning som de kunne kalle tilbake hvis de tekniske problemene løste seg på et tidlig tidspunkt, og de kunne ombooket passasjerene. Alle ville vært fremme i Manchester i god tid og vært fornøyd. I stedet er det en haug med rasende folk her som kjenner sine rettigheter, sier han.

– Og det at de ikke kan gi oss skikkelig informasjon synes jeg er utrolig dårlig, legger Hagen til.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen beklager på det sterkeste at det ble så lang ventetid på passasjerene.

– Det oppsto et teknisk problem med flyet, og feilsøkingen tok tid. Men nå har vi funnet en løsning på det, sier han.

Christine Schefte / Adresseavisen

Han er godt kjent med at det har vært misnøye og frustrasjon blant flere av de reisende.

– Hvorfor har dere ikke gitt mer informasjon?

– Det har ikke vært annen informasjon å gi. Det er bedre å gi informasjon når vi har noe konkret å komme med. Men jeg skal love alle sammen at vi har jobbet på spreng for å løse problemene, understreker Johansen.

Mer venting

Vi var i kontakt med én av passasjerene like etter klokken 17.30. Vedkommende opplyste at enkelte måtte vente i nærmere 35 minutter i shuttlebussen før de fikk gå om bord.

Flyet tok av fra Gardermoen nøyaktig klokken 18.08 torsdag kveld, og det er beregnet flytid på 1 time og 40 minutter til Manchester. Dermed kan de muligens rekke kampstart på Old Trafford med et nødskrik.

Lars Morten Olsen forteller at flere av de reisende skal se flere kamper på balløya, mens det er andre som kun har planlagt å se kampen mellom Manchester United og Partizan Beograd torsdag kveld.

– Heldigvis er det sjelden at det skjer slike ting som i dag. Det er ekstra kjedelig for de som ikke reiser så ofte, sier Olsen.