Solbakken inviterte spiller på familiemiddag: – Han får ikke møte barna sine

Ståle Solbakkens kaptein sliter med hjemlengsel som følge av koronakrisen. Da fikk nordmannen en idé om å invitere ham på familiemiddag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ståle Solbakken mener han har et sosialt ansvar overfor spillerne sine. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Viljam Brodahl Aftenposten

Koronasituasjonen har satt en støkk i de aller fleste i verden. I toppfotballen er omtrent alle ligaene blitt utsatt.

Det gjelder også den danske toppdivisjonen der Ståle Solbakkens FC København holder til.

Klubbens kaptein, Carlos Zeca, er fra Portugal og opplever nå en tøff tid. Europas landegrenser er stengte, noe som gjør det umulig for ham å reise hjem til sin kone og sine to barn i hjemlandet.

– Det er noen spillere som er hardt rammet. De spillerne, som er langt vekk hjemmefra, har både venner og familie som befinner seg i noen av mest utsatte områdene, forteller Solbakken til klubbens hjemmeside, ifølge danske B.T.

Nettavisen har også omtalt saken.

Carlos Zeca er kaptein for FC København Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Invitert på middag

Zeca har i et intervju med klubben satt ord på sine følelser. Klubbkapteinen bærer på et stort savn.

– Det er veldig vanskelig å være borte fra familien, og spesielt mine døtre. Jeg vet at de er i gode hender, og jeg snakker med dem hver dag, men jeg savner dem veldig mye, sier han.

Nordmannen har tatt situasjonen på alvor. For å gjøre situasjonen enklere for kapteinen har Solbakken åpnet dørene til sitt eget hjem. Zeca ble invitert på middag hos den norske familien.

– Jeg hadde Zeca hjemme på middag her om dagen – med to meters avstand. Han er jo i en situasjon hvor han ikke kan møte sine barn. Vi må alle forsøke å ta vare på hverandre, sier han.

Ståle Solbakken og FC København ligger på annenplass i ligaen. Det er usikkert når seriespiller starter igjen. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Danmark hardt rammet

Divisjonsforeningen i Danmark har besluttet at Superliga-lagene kan begynne å trene igjen i mindre grupper. Det betyr mye for flere av lagets spillere.

– Det er et sosialt aspekt når det gjelder å kunne se sine lagkamerater, og dermed ikke føle seg alene. Vi prøver å knytte bånd mellom oss blant annet gjennom Skype når vi ikke trener. Vi har et sosialt ansvar for spillerne, sier Solbakken.

Den danske toppdivisjonen er utsatt på ubestemt tid. Danmark er blitt hardt rammet av koronaviruset og har svart med drastiske tiltak. Foreløpig er 2395 personer blitt smittet og 72 har omkommet

Inntil videre er de danske landegrensene stengt til og med 13. april.