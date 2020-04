Finalen som pirrer en hel sjakkverden: Ekspert mener Carlsens motstander er hetest i verden

Supertalentet Alireza Firouzja fascinerer sjakkmiljøet. Som 16-åring er han blitt spilleren alle vil se bryne seg på Magnus Carlsen.

Alireza Firouzja bergtar sjakkverdenen. Her er han under lyn- og hurtigsjakk-VM i St. Petersburg i 2018. Foto: Lennart Ootes (wrbc2018.com)

Sjakken kan by på en rekke stjernespekkede dueller, men i disse dager er det Carlsen – Firouzja som topper alt. Hvor mange steg har den iranske kometen tatt siden sist? Og hvor godt står han nå mot verdensmesteren fra Lommedalen?

Det er spørsmål som dukker opp hver gang ungfolen Alireza Firouzja møter den rutinerte vinnermaskinen Magnus Carlsen. Onsdag får sjakkpublikumet nye svar.

Da spiller de finale i lynsjakkturneringen Banter Blitz Cup. Der skjer alt på nett.

– Duellen er hetere enn noen gang. Magnus er verdens klart beste sjakkspiller, men han blir ikke yngre med årene. Dagens unggutter er utrolig raske nettspillere, sier sjakkekspert Atle Grønn.

Onsdagens finale blir strømmet gratis på chess24.com. Sjakkhistoriker Olimpiu G. Urcan mener den like gjerne kunne ha vært bak betalingsmur. På Twitter skriver han at finalen er akkurat den type innhold «pay per view»-prinsippet ble skapt for:

– Den sterkeste Magnus kunne få

Mange vil huske dramaet som utspant seg på siste dag av fjorårets VM i lyn- og hurtigsjakk. Da var Carlsen i kjempetrøbbel, men reddet seg inn etter en tabbe fra Firouzja. 16-åringen veltet en brikke og gikk tom for tid.

Etterpå kranglet iraneren åpenlyst med hoveddommeren. Han anklaget Carlsen for å ha kommet med et høylytt utbrudd som forstyrret ham. Siden den gang har de spilt mot hverandre flere ganger, og da særlig på nettet.

– Dette er en drømmefinale fordi det er verdensmester Carlsen mot den som er «hottest» i verden akkurat nå. Utfordreren er bare 16 år og en mulig fremtidig verdensmester. Firouzja er kanskje den sterkeste motstanderen Magnus kunne få i dette formatet, sier sjakkskribent Tarjei J. Svensen.

Magnus Carlsen spiller onsdag finale i Banter Blitz Cup. Foto: Maria Emelianova / AP

Best på nett

Det er gjennom nettsjakken at Firouzja har skaffet seg et stort navn. Grønn mener Carlsen ville vært en enda større favoritt om onsdagens finale hadde skjedd ved et ekte brett.

– Firouzja har ikke de samme resultatene fra brettsjakk, men på nett holder han nesten samme nivå som Carlsen.

Nylig slo unggutten den norske verdensmesteren da de møttes til en uformell duell på nettplattformen Lichess. Der gjaldt det å være best etter 100 lynkjappe partier à ett minutt.

– Det gir det hele en ekstra dimensjon for sjakkfansen. I ettminuttssjakk er det ganske jevnt, men Magnus er favoritt i partier på tre minutter. Likevel er det fullt mulig for ham å tape en slik finalematch, sier Svensen før han raskt skyter inn:

– Men når det gjelder som mest, pleier Magnus å vise hvem som er sjefen. Jeg kan ikke huske sist gang han tapte en slik finale på nett.

Starter egen turnering

Vinneren av Banter Blitz Cup får 143.000 kroner i premiepenger, mens annenplass gir 92.000. Grønn ser på Carlsen som storfavoritt, men gjør et poeng av at turneringen er skapt for å underholde. Under partiene skal finalistene høylytt kommentere trekkene sine.

– Det vil ha litt å si hvor mye de legger i kommenteringen. Hvis Firouzja satser alt på sjakken, og Magnus prøver å være morsom ... Men det er sjarmen med dette turneringsformatet. Det er først og fremst underholdning, men det er mye prestisje også. Magnus ville virkelig hate å tape denne duellen.

Sjakkekspert Atle Grønn følger spent med på utviklingen til Alireza Firouzja. Foto: Monica Strømdahl

Førstkommende lørdag starter Magnus Carlsens egen netturnering. Firouzja er blant de syv sjakkspillerne som er invitert til å kjempe mot Carlsen. Det mener Grønn viser hvor stor respekt nordmannen har for stjerneskuddet fra Iran, som i romjulen tok et sensasjonelt VM-sølv i hurtigsjakk.

– Det er litt ekstra pirrende for Magnus å spille mot Firouzja. Dette er en spiller i en alder der pilene peker oppover, og ingen vet hvor stort potensialet hans faktisk er.

Magnus Carlsen Invitational skal vare frem til 3. mai. Premiepotten blir på totalt 2,55 millioner kroner.