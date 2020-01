Baidoo kommer tilbake til Jerv

Midtbanespilleren Michael Baidoo spiller 2020-sesongen i Jerv på lån fra FC Midtjylland.

Michael Baidoo fortsetter i Jerv. Han har scoret to mål og hatt to målgivende pasninger i 2019-sesongen for klubben. Foto: FK Jerv

GRIMSTAD: Dermed fortsetter den ghanesiske midtbanespilleren i Grimstad-klubben etter å ha imponert i fjorårets høstsesong på lån fra danske FC Midtjylland.

FK Jerv bekrefter på sine hjemmesider at Michael Baidoo skal spille for Jerv på lån fra den danske klubben ut 2020.

20-åringen spilte ni kamper fra start i løpet av høstsesongen, og står oppført med to mål og to målgivende pasninger for Grimstad-klubben.

– Jeg trives veldig godt i Jerv, og føler meg hjemme her. Og nå gleder meg til å spille i Jerv-drakten i året som kommer. Jeg er motivert for å ta store steg sammen med mine lagkamerater. Nå skal vi legge et godt grunnlag for å bli et mye bedre lag i året som kommer. Jeg kan ikke vente på å komme i gang, sier Baidoo til Jerv sine hjemmesider.

Signeringen gleder også hovedtrener Arne Sandstø.

– Vi er meget happy med å ha Baidoo tilbake, og ikke minst det å ha ham her tidlig i oppkjøringen og for hele året, var viktig for oss. Vi vet hvilke kvaliteter han har, og vi så det innimellom i fjor. Og nå skal vi jobbe med Baidoo for å dyrke fram kvalitetene hans oftere og gjøre ham til en nøkkelspiller for oss i året som kommer, sier Sandstø til klubbens hjemmeside.

Jerv-trener Arne Sandstø. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Samarbeid mellom klubbene

FK Jerv og FC Midtjylland har nytt godt av et samarbeid på spillerfronten. Flere spillere har tatt veien til Danmark til Norge på lån i Grimstad-klubben, deriblant Chuma Anene, David Akintola og Michael Ogungbaro.

– Vi har samarbeidet med Midtjylland i mange år. Det er ikke noe som er på papiret, men de har hatt spillere her med stor suksess, har Jerv-trener Arne Sandstø tidligere sagt til Fædrelandsvennen om samarbeidet.

Som følge av samarbeidet, har det kommet to nigerianske spillere på prøvespill fra FC Midtjylland. Det er Sunday Ocheodeh og Jibril Antala Abubakar. Begge er født i år 2000 og tilhører U19-troppen til Midtjylland.

– Ocheodeh er en spiller som kan bekle flere posisjoner defensivt. Han er primært defensiv midtbanespiller, men har spilt kamper som midtstopper i en trebackslinje. Abubakar en stor, sterk og høyreist spiss. I første omgang er de her for å trene og vise seg fram, så får vi ta en vurdering etter hvert, sier daglig leder i FK Jerv, Trond Christoffersen.

Michael Baidoo (her avbildet i Midtjylland-drakt) fortsetter i Jerv ut 2020-sesongen på lån. Foto: FC Midtjylland

FC Midtjyllands sportssjef, Svend Graversen, sier til den danske klubbens hjemmeside at det viktigste er at Baidoo, som har tre førstelagskamper for den danske klubben, får utvikle seg videre i en klubb som kjenner ham godt.

– Det er som med alle andre leieavtaler, det viktigste er at våre spillere utvikler seg i et sterkt miljø med kontinuerlig spilletid på et så høyt nivå som mulig. Vi tror at dette avtalen med Michael (Baidoo) er den beste på nåværende tidspunkt. Vi gleder oss til å følge han hos FK Jerv kommende sesong, sier Graversen.

