Haaland var misfornøyd med egen rangering på FIFA. Nå har han grunn til å smile.

Erling Braut Haaland (19) trekkes frem i enda en kåring.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Erling Braut Haaland spiller bra for Dortmund om dagen. Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix

Denne gangen er det spillgiganten EA som har benyttet sjansen til å hedre Haaland. De har gitt spissen plass på et lag som de mener fremstiller de største talentene i verden per dags dato. Laget er tilgjengelig for dem som spiller fotballspillet FIFA20.

EA mener laget består av spillere som har prestert svært godt den siste tiden, og som har potensial til å bli blant verdens beste spillere. Martin Ødegaard har tidligere i sesongen vært tatt ut på samme lag.

Best av alle talentene

I fjor var blant andre Haalands lagkamerat Jadon Sancho og Liverpools Trent Alexander-Arnold på laget.

I spillet FIFA20 har spillerne en rangering mellom 1–100, hvor Lionel Messi er best med 94. Haaland har på sin side til vanlig 73.

Det er ikke 19-åringen fornøyd med.

– Det er altfor lite, sier han i en pressemelding fra EA.

Vært i storform

Etter den nye kåringen har Haaland nå et eksklusivt kort med rangering på 92. Det er høyest av alle talentene på laget.

– Jeg er veldig fornøyd med en rating på 92, så jeg kommer nok til å åpne noen ekstra pakker når det nye kortet blir tilgjengelig. Det er alltid gøy å få en pakke med et av kortene mine i, sier han.

Fikk du med deg denne? Haalands barnetrener ringes ned av utenlandske medier

Haaland sikter til Ultimate Team, en del av spillet hvor man kan åpne pakker med spillerkort, og deretter spille mot andre med de spillerne man får i pakkene.

Jærbuen har vært i storform etter overgangen til tyske Dortmund. Han har scoret åtte mål på fire kamper. Det har gjort at han er nominert til månedens spiller i Tyskland, samt kåret til årets nykommer denne måneden.

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 20:34 Oppdatert: 7. februar 2020 20:54

Mest lest akkurat nå