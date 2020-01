NRK om Carlsens nye sponsoravtale: – Vi må diskutere hva dette betyr for oss

Markedsføring av utenlandske spillselskap er i utgangspunktet ikke lov i Norge. Men under turneringer er det vanskelig å unngå.

Magnus Carlsen på pressekonferanse torsdag. Også i turneringer som blir vist på norsk TV vil han bruke klær med sponsormerker. Foto: Ali Lorestani, TT / NTB scanpix

Magnus Carlsen kommer til å bruke sponsormerker på klærne i internasjonale turneringer, selv om disse blir overført av TV-kanaler som sender fra Norge.

Det bekrefter Magnus Carlsens talsperson Arne Horvei.

– Så lenge det er lov i det landet hvor turneringen foregår, vil han ha sponsormerker, sier Horvei.

Magnus Carlsen avbildet i november i fjor under VM i fischersjakk i Bærum. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

NRK skal diskutere

Dermed blir Unibet-logoen synlig på norske TV-skjermer, til tross for at det ifølge Lotteritilsynet ikke er lov å markedsføre utenlandske spillselskap mot norske kunder. Dette kan for eksempel skje under VM i sjakk som NRK skal vise i høst.

Ifølge avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet er dette en kjent problemstilling.

– Vi oppfordrer TV-kanaler om å vise varsomhet i produksjonen av slike mesterskap for ikke å gi unødvendig eksponering, sier Nordal.

Også tidligere, i forbindelse med overføringen av Premier League-kamper og sjakk-VM, har dette med logoer vært oppe som tema i tilsynet.

– Vi må jo prioritere kontinuerlig hva vi tar tak i. Akkurat den type markedsføring er det vanskelig å gjøre noe med hvis en ikke har produksjonsansvar.

Også i NRK er de kjent med problemstillingen.

– Det er flere sider av dette. Den juridiske siden er at Magnus Carlsen kan ha reklame på jakken sin utenfor Norge, da blir det også synlig for norske TV-seere, sier sportssjef Egil Sundvor i NRK.

NRKs sportssjef Egil Sundvor varsler at mediehuset må ta en diskusjon internt etter at Magnus Carlsen fikk en spillgigant som hovedsponsor. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Også en etisk side

Juridisk sett kan altså kanalen publisere og vise sendinger der reklame for spillselskap er synlig.

– Men det er også en etisk side ved dette. Vi må sette oss ned og ha en intern diskusjon om hva denne typen eksponering av Unibet betyr for oss, sier han.

Når NRK viser sjakk-VM, er Magnus Carlsen i kameralinsen stort sett hele tiden.

– Det er ikke så mange som viser ukevis med sjakk. Derfor er det riktig og fornuftig av oss å gå inn i en intern diskusjon, selv om vi har jussen på vår side. Sponsormarkedet internasjonalt er et ulendt og krevende terreng der vi ikke har så mye å stille opp med. Vi må tenke hvilke føringer en VM-arrangør vil gi, også når det gjelder sponsoreksponering.

Ny lov

Magnus Carlsens Unibet-avtale aktualiserer diskusjonen om spillreklame på norsk TV.

Norske kanaler som sender fra utlandet har markedsført utenlandske spillselskap. Det er stor uenighet om dette er greit eller ikke. Snart skal Stortinget behandle et forslag som kan endre kringkastingsloven.

– I det lovforslaget er det en ansvarliggjøring av distribusjonsleddet. Og det er jo slik at selv om spillreklamer sendes fra utlandet, er det åpenbart rettet mot nordmenn, sier Henrik Nordal.

