Susanne Andersen fra Stavanger tok NM-sølv

Ingrid Lorvik (33) stakk av feltet mot slutten av søndagens fellesstart i NM. I ensom majestet trillet 33-åringen inn til sitt første NM-gull.

Dermed brøt Lorvik seiersrekken til Vita Heine. Heine har vunnet de tre siste NM-fellesstartene, men søndag var det Lorvik sin tur.

Avgjørelsen falt med rundt 25 kilometer igjen. Da stakk Lorvik, mens de øvrige i feltet nølte.

Inn i den siste av de ni rundene lå Hitec-rytteren over minuttet foran feltet bak, og avstanden bare økte inn mot mål. Med 2,7 kilometer var all tvil fjernet -da hadde Lorvik to og et halvt minutts forsprang.

Dermed kunne Ingrid Lorvik juble over sin første NM-tittel.

– Man blir rørt

– Det var utrolig artig. Det tok litt tid før det gikk opp for meg, ikke før på siste runden da det så skikkelig positivt ut. Så handlet det om å beholde roen, sier Lorvik etter målgang i Røyse.

– Blir man litt rørt?

– Det blir man, sier hun og ler.

Etter å ha blitt nummer tre i 2014, 2015 og 2017 ble det omsider NM-gull på 33-åringen.

– Det er alltids surt å tape på mållinjen, så det å få gjøre det på den måten her er ekstra artig, sier trønderen.

– Hva blir veien videre for deg nå?

– Man blir jo lagt ekstra merke til når man har mesterskapstrøyen. Så jeg må bare fortsette å kjøre på, og vise at jeg fortjener å ha den, svarer Lorvik.

– Definitivt en skuffelse

Bak Lorvik var det duket for spurt om de siste pallplassene. Der var det til slutt Susanne Andersen (Sunweb) som var raskest, mens Ingvild Gåskjenn (Hitec) knep NM-bronsen.

– Det var et spennende løp, som ble veldig taktisk til slutt. Hitec hadde mange kort å spille på, så vi som lå alene måtte være taktiske. Men det var vanskelig å slå Hitec i dag, sier Andersen i målområdet.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

– Var det surt at gullet glapp?

– Definitivt. Jeg følte meg både sterk nok opp bakkene, og egentlig hele løpet. Jeg satt igjen med mye krefter etter løpet, så det er definitivt en stor skuffelse. Men jeg synes også at Ingrid Lorvik er en verdig vinner. Jeg har vært nærme i flere år nå, så det var kjekt at hun stakk av med trøyen, svarer Stavanger-jenta, som påpeker at hun klarte å motivere seg for en sølvmedalje da hun merket at gullet glapp.

– NM er stort. Jeg følte at jeg var sterk nok til å vinne i dag også. Men da jeg merker at Ingrid kommer til å vinne gjør jeg alt jeg kan for å mobilisere til sølvet. Det er jo en medalje, legger Sunweb-rytteren til.

Selv om det ikke ble gull på 20-åringen, er hun glad for at det er så god konkurranse i NM for kvinner.

– Det begynner å bli ganske bra. Det er mange på høyt nivå her så det er veldig kjekt, sier hun.