Avis: Gaviria mister Touren – åpner for Kristoff-sjanser

UAEs lagledelse har tidligere signalisert at de vil ta en avgjørelse rundt Gaviria mandag, og colombianske El Tiempo hevder å vite at stjernerytteren ikke blir klar til Touren.

Gaviria er i utgangspunktet tiltenkt jobben som spurter i UAE-laget i Frankrike, men problemer med et kne tvang ham til å bryte Giro d'Italia.

Ettersom det nå ser ut til at colombianeren må melde pass, vil Alexander Kristoff etter alt å dømme få en langt mer framtredende rolle i UAE-laget. Det kan åpne for flere seierssjanser enn den norske spurtkanonen hadde sett for seg.

Gian Ehrenzeller / Keystone via AP / NTB scanpix

– Da kommer han til å få full støtte, sa UAE-sjef Joxean Fernandez nylig til Procycling om Kristoffs situasjon dersom Gaviria må droppe Touren.

– Han er nødt til å komme dit i superform. Med all respekt, så er ikke Tour de France som alle andre sykkelløp. Hvis han kommer dit i superform, så tar vi de mulighetene vi får med Alex. Det er opplagt. Det er profesjonell sykkelsport det dreier seg om, la han til.

Nylig sto Kristoff av Tour de Suisse før de to siste etappene for å forberede seg optimalt til Tour de France. Storrittet starter 6. juli.

På UAE-laget er også Sven Erik Bystrøm et sikkert kort, og helt umulig er det heller ikke at Vegard Stake Laengen får grønt lys til å sykle sykkelfesten i Frankrike.

Det kan dermed bli uvanlig mange nordmenn på startstrek i årets Tour de France. Edvald Boasson Hagen er et sikkert kort i Dimension Data-laget, Team Jumbo-Visma har for lengst bekreftet at Amund Grøndahl Jansen er Tour-klar, mens også Odd Christian Eiking har fått klarsignal av Wanty-laget.