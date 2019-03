Start svarer: Rekdal leder ikke laget i serieåpningen

Dette er pressemeldingen i sin helhet:

«I møtet torsdag morgen var IK Start og Rekdal enige om at Rekdal inntil videre ble fritatt for arbeidsplikt. Begge parter har forholdt seg til dette.

Vi registrerer nå at Rekdal under ett døgn før kampstart har endret oppfatning og har kommunisert i media at han har til hensikt å lede laget i morgendagens kamp mot Aalesund.

Det er ikke formålstjenlig at Rekdal forbereder og leder morgendagens kamp. Det er Joey Hardarson og Andreas Jensen som har hatt de siste og viktigste forberedelsene til kampen.

Det er derfor arbeidsgivers beslutning at disse to skal gjennomføre kampforberedelsene og -ledelsen i kampen mot Aalesund.

Vi er trygge på at spillere, støtteapparat, administrasjon og vårt trofaste frivillige apparat er godt forberedt og gleder seg til morgendagens kamp.»

Pressemeldingen er et svar til pressemeldingen fra advokat Erik Flågan tidligere fredag. Rekdals advokat skrev at Start-treneren kom til å stille på jobb lørdag mot Aalesund, til tross for at Start mener han ikke skal det.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med Rekdals advokat, som varsler at de vil komme med et svar i løpet av kvelden.

Styreleder Monica Grimstad har ikke besvart våre oppringninger fredag. Til NRK sier hun følgende:

– Det er viktig for meg å si at vi i Start ikke har suspendert Kjetil Rekdal. Når det gjelder spørsmålet om han kommer til å lede Start i morgen, så er det vår oppfatning at det gjør han ikke

På spørsmål fra Fædrelandsvennen om de kan nekte en ansatt som ikke er suspendert å komme på jobb, skriver hun følgende i en tekstmelding:

– Vi har sagt at han ikke skal lede laget i morgen.

Saken oppdateres