Sundby tok NM-gullet på 10-kilometeren

Martin Johnsrud Sundby var ustoppelig da han tok NM-tittelen på 10-kilometeren på Lygna. Underveis var han inspirert av russiske Aleksandr Bolsjunov.

Hans Christer Holund ble toer, mens Didrik Tønseth tok bronsen på Lygna fredag. I gullkampen kunne de imidlertid lite gjøre med Sundby.

Han tok karrierens 16. NM-gull og var 17 sekunder raskere enn Holund i mål.

Etter målgang røpet Sundby at erfaringene han gjorde seg på 15-kilometeren i Falun nylig ble utslagsgivende for hvordan han løste NM-rennet. I Falun lå han lenge i rygg på russiske Aleksandr Bolsjunov, men slet med å følge russeren.

– Jeg fikk en liten aha-opplevelse i Falun, og det har jeg prøvd å jobbe litt med de siste ti dagene. Jeg føler det satt bedre i dag enn tidligere, og er jeg så smart at jeg klarer å lære, er ikke det så dumt, sa Sundby til NTB.

Opplevelsen i Falun beskriver han mer detaljert slik:

– Jeg skulle hatt den seieren i lomma, for jeg fikk et optimalt opplegg, men han (Bolsjunov) løste den traseen så annerledes enn jeg gjorde og hadde et så annerledes løpsopplegg. Det går i hovedsak på hvordan han jager i de delene av terrenget jeg normalt ikke jager, sa han.

Mye å hente

Sundby forklarte videre at han selv liker «å gå livet av seg» opp bakkene, mens Bolsjunov går mer rolig i bakkene for så å jobbe hardt i alle andre deler av løypa.

Veteranen mener han høstet lærdom av å gå i rygg på russeren i Falun, og hevder han allerede har brukt erfaringene i treningshverdagen.

34-åringen antyder også at han har mye å hente på å jobbe med nettopp dette.

– Det er kanskje litt sånn at jo flere ressurser du sitter på kapasitetsmessig, jo dummere går du som skiløper. Hver gang det er noen prosent oppover, skal du gå livet av deg, framfor å utnytte det på en annen måte, sa Sundby.

– Når Bolsjunov er i form, løser han mange av løpene sine oppsiktsvekkende bra, synes jeg. Jeg synes Falun-løpet, det jeg fikk gå bak han der, var imponerende. Jeg har prøvd å lære av det, tilføyde han.

Røthe sviktet

Didrik Tønseth tok den siste pallplassen på Lygna fredag. Han endte 29 sekunder bak Sundbys vinnertid. En stund så Vebjørn Hegdal ut til å kunne rappe bronsen, men var til slutt seks sekunder bak Tønseth.

Emil Iversen ble nummer fem fredag. Han ble slått med 48 sekunder.

På forhånd var Sjur Røthe utpekt som en av de store favorittene, men vossingen var ikke i nærheten og ble bare nummer 11. Det skilte over minuttet opp til Sundby.

En forkjølet Johannes Høsflot Klæbo var ikke blant NM-deltakerne på Lygna. Klæbo avgjorde verdenscupen sammenlagt med imponerende innsats i verdenscupfinalen i Quebec i Canada sist helg.

