Følg overgangsvinduets siste timer: Serbecic glipper trolig – TIL er i dialog med flere spillere

Som iTromsø avslørte rett før helgen har TIL jobbet med å få Rosenborg-stopperen Besim Serbecic på lån, men høyst sannsynlig blir det «no deal».

TIL jobber uansett videre med andre navn – og det er en midtstopper de helst vil få inn før overgangsvinduet stenger ved midnatt.

– Vinduet er åpent i litt over 24 timer til. Vi jobber fortsatt, sa Simo Valakari til iTromsø i går.

– Med Serbecic?

– Det har vært mye snakk om ham. Vi jobber med å få noen inn, så får vi se om vi klarer det, svarte Valakari og fortsetter:

– Jeg må si at jeg er veldig fornøyd med laget som er her. Vi har et sterkt lag, men vi har en tynn tropp til å klare en hel sesong, og derfor prøver vi å hente noen nå, sa finnen etter 2–1-seieren mot Ranheim i serieåpningen.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

iTromsø møtte Valakari og «Gutan» på Værnes i formiddag. Den finske treneren hadde intet nytt å melde og var veldig opptatt med flere telefonsamtaler.

Det positive er at TIL har fått inn midler fra «gode venner» – slik at det er mulig å forsterke. Det negative er at det er svært få timer igjen til å få til noe som helst.

TIL har også hatt Trond Olsen på trening den siste tiden. Hvis TIL skulle ønske å signere avtale med vingen, så må de ikke gjøre det før overgangsvinduet stenger, ettersom han er uten kontrakt.

TILs sportssjef Svein-Morten Johansen har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar. I en SMS skriver Johansen at han «ikke kommer til å kommentere spillerlogistikk før noe er klart den ene eller andre veien».

iTromsø kommer til å oppdatere denne saken, så snart det er en utvikling i TILs spillerjakt.