Spår kraftig snøvær under cupfinalen. Disse grepene er tatt for å unngå stopp i spillet.

– I Norge og desember, i den grad vi kan ha kontroll, føler jeg vi har forberedt det vi kan, sier Rune Pedersen.

Han er arrangementsansvarlig i Norges Fotballforbund (NFF). Søndag spilles cupfinalen mellom Haugesund og Viking klokken 13.15 på Ullevaal stadion.

Værprognosene viser store mengder snø og regn. Yr.no mener man kan vente seg mellom 6–10 millimeter nedbør mellom klokken 12–18 søndag.

Det har fotballforbundet forberedt seg på.

– Vi har jobbet frem en beredskapsplan. Vi har menneskelige ressurser for å få bort eventuell snø, og vi har ekstra beredskap med traktorer for å dra av snø hvis vi må ha stopp i spillet underveis, sier Pedersen.

NFF følger den samme beredskapsplanen som forbundet anbefaler til klubbene, men er klar over at man ikke kan helgardere seg mot alt.

– Det er klart, kommer det et massivt snøvær som kan lamme trafikk og flyplasser, kan det i verste fall gjøre et avbrudd i en fotballkamp også. Da håper vi selvfølgelig at det skal gå så raskt som mulig, slik at vi får ryddet snøen unna, forteller han.

Skjermdump / Yr.no

Skjermdump / Storm.no

Leid inn spesialtraktorer

Måking av gressbaner er mer utfordrende enn av kunstgressbaner. Derfor har NFF måttet ta grep for å unngå ødeleggelser av Ullevaal-matten.

– Vi har leid inn lette traktorer som er dimensjonert for den type jobb. Vi kan ikke kjøre ut der og lage stor hull og grøfter i banen, sier Pedersen.

Utfordringen er varmekabelene som varmer gresset. Fordelen er at det holder lettere snømengder unna, men ulempen er at banen blir mykere enn vanlig.

– Vi har kjørt med disse traktorene tidligere i uken og sett at banen tåler det, sier han.

Han legger til at han håper at nedbøren kommer i størst mulig grad av flytende form.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Vær forberedt på surt og kaldt vær

Fredag formiddag kan ikke værprognosene slå helt fast om nedbøren kommer i form av kun snø eller regn.

– Været på søndag begynner som snø, og det er mulig at alt av det som kommer i Oslo-området er snø, sier vakthavende meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt.

Hun anbefaler alle publikummere å være forberedt på et surt og kaldt vær.

– Da kan det komme opp mot ti centimeter snø. Det fortsetter å snø litt etter fotballkampen også antageligvis, men rundt 5–8 centimeter kan komme fra søndag morgen til kampen er ferdig, sier Berger.

Hun beskriver været på søndag som «vinterlig». For å sette nedbøren i perspektiv følger hun følgende tommelfingerregel:

– Én millimeter nedbør, blir én centimeter med snø. Det gjelder ikke alltid, dersom det er kaldt eller våt snø, men grovt regnet kan man bruke den regelen, sier hun.

Hun forteller videre at 3–5 centimeter med snø kan være nok til at det blir kaos ute på veiene i Oslo-området. Likevel varierer dette veldig og kommer an på hvor godt forberedt man er på snøen som kommer.